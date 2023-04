Denzel Washington glänzte bereits in zahlreichen Filmen als One-Man-Show gegen die Bösen, doch auch in diesem? Wir verraten euch, ob sich das Einschalten lohnt.

Am Freitag, dem 21. April 2023 lief auf RTL ZWEI mit „The Equalizer“ ein adrenalin-geladener Actionthriller mit Denzel Washington. Wie so oft übernimmt er die Rolle des Rächers und sorgt für Recht und Ordnung in einer chaotischen und kriminellen Welt. Doch die Kritiken gehen bei diesem Film auseinander. Ob sich der Rache-Action-Thriller lohnt, verraten wir euch hier.

Ihr wisst bereits, dass der Film „The Equalizer“ genau richtig für euch ist, doch ihr habt ihn leider verpasst? Kein Problem. Ihr könnt den Film im Stream auf Prime Video oder Netflix nachholen.

Nicht nur in „The Equalizer“ sterben die Bösen wie die Fliegen. Schaut euch das Video an und seht, wer der tödlichste Action-Charakter ist.

„The Equalizer“: Worum geht es in dem Actionfilm?

Seine Vergangenheit ist dem im Ruhestand befindlichen ehemaligen Regierungsbeamten kaum anzusehen. Denn bei seinem Job im Baumarkt gilt Robert McCall als zuverlässiger Mitarbeiter und gute Seele unter den Kollegen. Seine Leben läuft in geregelten Bahnen und seine Vergangenheit scheint er gänzlich ablegen zu können. Als er jedoch sieht, wie die junge Frau Teri zur Prostitution gezwungen und hilflos Gangstern ausgeliefert ist, muss er handeln und seinen Ruhestand doch noch aufschieben. Die kleinen Ganoven hat er mit Links fertig gemacht, doch wem hat er da eigentlich gerade eine Lektion erteilt? Der russischen Mafia und die vergisst bekanntlich nicht. Doch wie kommen er und vor allem Teri heil aus der Sache raus?

In diesen Action-Filmen werden Rachegelüste gestillt:

Lohnt sich „The Equalizer“?

Eine rhetorische Frage, von uns gibt es ein klares Ja! Es erwartet euch ein grandioser Actionthriller mit einem Denzel Washington, der es nach all den Jahren noch mehr als drauf hat. Wie auch in Filmen wie „The Book of Eli“ oder „Mann unter Feuer“ ist Washington bloß nicht zu unterschätzen und räumt mit viel Fokus und Hingabe die bösen Jungs einen nach dem anderen aus dem Verkehr. Wenn ihr ein Actionfilm-Fan mit Hang zu harten Kampfszenen seid, dann ist „The Equalizerׅ“ genau euer Ding. Neben dem zweifachen Oscarpreisträger wirkt auch Schauspieltalent Chloë Grace Moretz („Carrie“) sowie Marton Csokas („Stellas Versuchung“) im Film mit. Zwar fällt der Film unter Kritikern gemischt aus, dafür wissen Fans ihn umso mehr zu schätzen und bewerten diesen mit 76 % auf Rotten Tomatoes. Wie wir finden, ein gutes Ergebnis und damit auf jeden Fall eine Empfehlung für einen schönen und gelungenen Filmabend. GIGA wünscht am Freitag viel Spaß mit „The Equalizer“.

