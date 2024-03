Netflix macht weiter: Legendäre Serie erhält neue Staffel

Science-Fiction-Fans aufgepasst: Die siebte Staffel „Black Mirror“ kommt nächstes Jahr zu Netflix. Darin gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Nur wenigen Serien gelingt es, die Zuschauer so sehr in den Bann zu ziehen und zu schockieren, wie „Black Mirror“. Das zeigt unter anderem die Tatsache, dass bereits sechs Staffeln der hauseigenen Produktion bei Netflix erschienen sind. Nun hat der Streamingdienst endlich die siebte Staffel offiziell bestätigt und auch ein grobes Startdatum enthüllt.

Noch mehr mitreißende Science-Fiction-Tipps empfehlen euch unsere Kollegen bei Kino.de im Video.

„Black Mirror“ Staffel 7 erscheint 2025 bei Netflix

Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit. Daher interessiert „Black Mirror“-Fans vor allem, wann die siebte Staffel an den Start geht. Ein genaues Datum gibt es leider noch nicht – der Streamingdienst gab nur bekannt, dass es im nächsten Jahr soweit sein soll. Demnach müssen wir uns wohl noch einige Zeit gedulden.

Im Vergleich zur jüngsten Staffel bringt Netflix in der Fortsetzung eine weitere Folge mit, sodass insgesamt sechs Episoden erscheinen. Bei „Black Mirror“ handelt es sich um eine Anthologie-Serie, was bedeutet, dass jede Folge eine andere, ganz eigene Geschichte erzählt. So kann theoretisch zu jedem beliebigen Zeitpunkt in die Serie eingestiegen werden. Staffel 7 soll mit dieser Tradition brechen.

„Black Mirror“ entführt uns in dystopische Welten. Doch einige dieser Geschichten könnten schon bald zur Realität werden:

Neue Staffel bringt alte Bekannte zurück

Zum ersten Mal in der Seriengeschichte von „Black Mirror“ gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Das dürfte insbesondere Fans der Episode „USS Callister“ freuen, denn wie die Verantwortlichen um Serienschöpfer Charlie Brooker laut Tudum bekanntgaben, wird die siebte Staffel eine Fortsetzung zu dieser Folge beinhalten.

„USS Callister“ ist die erste Episode der vierten Staffel und eine der beliebtesten. Die Handlung dreht sich um den unscheinbaren Programmierer Robert Daly (Jesse Plemons), der mithilfe der DNA seiner Kollegen heimlich digitale Klone von ihnen erstellt, um sie in einer virtuellen Spielwelt nach Belieben zu kontrollieren. Staffel 7 verspricht somit, eine spannende Spin-off-Staffel zu werden.