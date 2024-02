Black Mirror: Netflix macht aus einer der spannendsten Folgen ein Spin-Off

Die dystopische Erfolgsserie Black Mirror wird zurückkehren, doch dieses Mal mit dem Spin-Off einer der besten Folgen in der vierten Staffel. Fans werden diese ganz besondere Season nicht verpassen wollen.

USS Callister kehrt zurück: Staffel 7 von Black Mirror ist bald in Produktion

Es ist schon länger bekannt, dass Netflix an einer neuen Staffel für Black Mirror arbeitet. Jetzt berichtet eine unabhängige Netflix-Seite, dass die siebte Staffel anders wird, als alle vorherigen (Quelle: What’s On Netflix). Drei Folgen von der vermutlich fünfteiligen Serie sollen ein Spin-Off der beliebten Black-Mirror-Episode USS Callister (Staffel 4, Folge 1) werden.

Es sollen nicht nur die Hauptcharaktere von USS Callister zurückkehren, sondern es soll auch ein neuer Charakter mit Namen Rinko auftreten. In der originalen Folge geht es um den Programmierer eines Science-Fiction-Multiplayer-Spiels, der eine Kopie des MMOs angelegt hat, um Duplikate seiner Kollegen darin quälen zu können. Das Spiel sowie die Spielwelt selbst erinnern stark an Star Trek, abgesehen davon, dass es sich natürlich nur um eine Simulation handelt. Wie so oft in Black Mirror beschäftigt sich die Folge mit ethischen Fragen in einer Welt, in der Simulationen und Realität ineinander übergehen.

Noch nicht gesehen? Schaut in den kurzen Teaser zu USS Callister:

Black Mirror - USS Callister: Trailer

Wann erscheint die siebte Staffel von Black Mirror?

Ein Release-Zeitraum für Staffel 7 und die drei Spin-Off-Episoden ist noch nicht bekannt. Allerdings soll die Produktion im Sommer in Großbritannien beginnen und etwa 10 Wochen dauern. Worum es in dem USS-Callister-Spin-Off gehen soll, wurde ebenfalls nicht verraten. Der Regisseur der Original-Folge ist übrigens Toby Haynes gewesen – ein Fan der alten Star-Trek-Serien, was den Bezug zum Sci-Fi-Franchise erklärt.

Toby Haynes wird Regie beim kommenden Star-Trek-Film führen, soll aber vorher noch der Regisseur einer der Black-Mirror-Episoden sein. Höchstwahrscheinlich kümmert er sich also teilweise um das Spin-Off-Projekt. Staffel 6 von Black Mirror ist im Sommer 2023 erschienen und kann von euch auf Netflix gestreamt werden.

