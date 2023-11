Black Mirror: Netflix macht Fans glücklich

Black Mirror kehrt mit einer brandneuen Staffel zurück, wie Netflix soeben angekündigt hat. Eine vierjährige Pause wie zwischen der fünften und sechsten Staffel soll es nicht geben. Nun wird heiß diskutiert, ob die Serie ihren dystopisch-futuristischen Wurzeln treu bleibt – oder doch weiter ins Horror-Genre abrutscht.

Black Mirror: Netflix kündigt siebte Staffel an

Der Netflix-Hit Black Mirror schlägt ein neues Kapitel auf. Nach vier Jahren Pause und einer nachgereichten sechsten Staffel kündigt Netflix nun die Fortsetzung der Serie an. Black Mirror, bekannt für seine düsteren Zukunftsszenarien, begeisterte auch in der sechsten Staffel die Massen. Einen Monat lang dominierte die Serie die Top 10 in 92 Ländern.

Charlie Brooker, der kreative Kopf hinter der Serie, ist zusammen mit Annabel Jones und Jessica Rhoades wieder am Ruder (Quelle: Deadline). Der genaue Inhalt der neuen Staffel ist noch geheim.

Die sechste Staffel brachte eine bemerkenswerte Wende: Neben den klassischen dystopischen Elementen waren vermehrt Horror-Einflüsse zu spüren. Dieser Schritt sorgte unter den Fans für Diskussionsstoff: Sollte sich Black Mirror weiterhin auf futuristische Szenarien konzentrieren oder ist die Zeit reif für eine gruselige Erneuerung? Angesichts der sich wiederholenden Themen in Brookers Arbeit könnte frisches Blut in Form von Co-Autoren die Serie bereichern.

Black Mirror: Was erwartet uns in Staffel 7?

Die siebte Staffel von Black Mirror dürfte wieder mit hochkarätigen Schauspielern aufwarten. In der Vergangenheit waren Stars wie Salma Hayek und Aaron Paul mit von der Partie. Die Erwartungen sind hoch, sowohl was die Besetzung als auch die inhaltliche Ausrichtung betrifft. Was genau passieren wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch der Starttermin für die siebte Staffel steht noch nicht fest.

