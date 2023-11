Gerade noch im Kino: Disney+ krallt sich aktuellen Film

Wenn ihr Disney+ abonniert habt, kommt ihr gegenwärtig in den Genuss eines aktuellen Films, der vor nicht allzu langer Zeit noch im Kino lief. Wir verraten euch, ob und für wen sich „The Boogeyman“ lohnt.

Es ist noch gar nicht so lange her, denn „The Boogeyman“ startete in Deutschland erst am 1. Juni 2023 in den Kinos. Wer den US-amerikanischen Horrorfilm verpasste oder sich vielleicht das Geld sparen wollte, der hat jetzt Gelegenheit, ihn exklusiv auf Disney+ im Rahmen der Streaming-Flatrate zu sehen (Disney+ ansehen)

Disney+ schnappt sich „The Boogeyman“: Horror von Stephen King

Dies ist auch kaum verwunderlich, wurde der Film doch von 20th Century Studios produziert und ist somit Teil der großen Disney-Familie. Für Familien ist „The Boogeyman“ aber eher nichts, es sei denn, die Kinder sind mindestens 16 Jahre alt.

Immerhin handelt sich um eine Stephen-King-Verfilmung, basierend auf einer Kurzgeschichte aus dem Sammelband „Night Shift“ des Starautors. Inszeniert wurde „The Boogeyman“ von Rob Savage, der zuvor schon eine Handvoll Filme und vor allem Kurzfilme im Horror-Genre in Angriff nahm.

Und worum geht es? An der Stelle wollen wir nicht zu viel verraten, denn der beste Horror ist noch immer der, den man eben nicht kommen sieht. Nur so viel: Typisch für Stephen King stehen nicht zuletzt auch Themen wie Familie und deren innere Kämpfe im Mittelpunkt des Geschehens.

Mutig genug? Dann schau dir den Trailer an:

The Boogeyman | Trailer deutsch

Bei einem Budget von circa 35 Millionen US-Dollar schaffte „The Boogeyman“ am Ende etwas mehr als 80 Millionen US-Dollar Umsatz an den Kinokassen. Kein Megaerfolg, aber auch kein riesiger Flop. Doch für wen lohnt sich der Film eigentlich?

Für wen lohnt sich der Film?

Wer Stephen King liebt, kommt auch an „The Boogeyman“ nicht vorbei. Kritik und Zuschauer vergeben letztlich aber eher mittelprächtige Wertungen. Eine IMDb-Bewertung von 6,0 ist nicht überragend, aber auch nicht wirklich schlecht.

Ähnlich das Votum der Profi-Kritiker und Zuschauer bei Rotten Tomatoes – es gibt jeweils 61 und 66 Prozent Zustimmung. Das Resümee der Kinogänger liest sich so (übersetzt): „Wenn es dir nichts ausmacht, eine Menge Zeit damit zu verbringen, darauf zu warten, dass etwas passiert, ist The Boogeyman für einige solide Schreckmomente einen Blick wert.“

Unterm Strich: Robuster Horror, aber kein Meisterwerk. Zumindest ein teures Kinoticket müsst ihr euch dafür jetzt nicht mehr holen.