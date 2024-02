Aldi verkauft QLED-Fernseher mit 50 Zoll und Android TV zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch einen kompakten Fernseher kaufen, aber nicht zu viel Geld ausgeben wollt, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird ein 50-Zoll-Modell von Medion verkauft, welches gleich zwei besondere Eigenschaften besitzt.

Aldi verkauft QLED-Fernseher von Medion günstiger

Nicht jeder will unbedingt einen großen und teuren Fernseher haben. Wenn ihr nur begrenzt Platz habt, aber trotzdem ein gutes Bild haben wollt, dann könnte der Medion Life X15048 etwas für euch sein. Diesen bekommt ihr aktuell bei Aldi im Onlineshop für nur 379 Euro (bei Aldi im Onlineshop reinschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu, sodass ihr knapp unter 400 Euro landet.

Medion Life Smart-TV X15048 (MD30060) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.02.2024 03:55 Uhr

Dafür bekommt ihr einen soliden 50-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung und QLED-Bildschirm. Dieser bietet im Vergleich zu anderen LCD-TVs ein deutlich helleres und besseres Bild. Zusätzlich ist auf dem Medion-Fernseher Android TV installiert, sodass ihr keine Einschränkungen bei den Streaming-Diensten habt. Ihr könnt wirklich alles nutzen und seid gut für die Zukunft abgesichert.

Natürlich könnt ihr mit dem Medion-TV auch klassisches TV schauen. Dazu ist ein HD-Triple-Tuner verbaut. Ins Internet kommt ihr per WLAN. Es stehen drei HDMI-Ports zur Verfügung, sodass ihr dort beispielsweise eure Konsole anschließen könnt. Medion gibt den Verbrauch mit 54 kWh bei 1.000 Stunden Nutzung an. Das geht in Ordnung.

Im Video erklären wir euch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Displaytechnologien:

Lohnt sich der Kauf des Medion-TVs bei Aldi?

Der Preis von knapp unter 400 Euro geht für die Größe von 50 Zoll mit QLED-Display und Android TV absolut in Ordnung. Ein vergleichbarer Fernseher von Hisense ohne Android TV kostet bei Amazon aktuell 379 Euro (bei Amazon anschauen). Modelle mit Android TV kosten weit über 400 Euro. Wenn ihr also einen nicht zu großen Fernseher mit vielen Möglichkeiten sucht, dann könnt ihr hier zugreifen.

