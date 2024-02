The-Witcher-Star geht baden: Neuer Apple-Blockbuster floppt bei Kritikern

Apples neue Action-Komödie Argylle ist frisch in den Kinos gelandet – doch Kritiker lassen an dem turbulenten Blockbuster mit beeindruckender Star-Besetzung kein gutes Haar. Auf Rotten Tomatoes legt der Film einen Start zum Gruseln hin.

Die neue Action-Komödie Argylle ist mit zahlreichen Stars besetzt – neben The-Witcher-Darsteller Henry Cavill sind unter anderem Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, Dua Lipa, Samuel L. Jackson und Bryan Cranston mit von der Partie. Trotz des ansprechenden Mega-Casts kassiert Apple für seinen neuesten Blockbuster zum Kinostart allerdings üble Verrisse.

Argylle: Neuer Apple-Blockbuster fällt bei Kritikern durch

Argylle ist ein neuer, von Apple produzierter Agenten-Film, in dem die Autorin einer beliebten Spionage-Reihe in einen chaotischen Plot aus Geheimdienstverschwörungen gerät. Weil ihre Bücher scheinbar die Handlungen echter Agenten vorhersagen, sieht sie sich plötzlich in eine explosive Welt hineingezogen, die der ihres charmanten Romanhelden verdächtig nahekommt.

Schaut euch hier den Trailer zu Argylle an:

Argylle - Trailer Deutsch

Regisseur Matthew Vaughn konnte bereits mit Layer Cake, Kick-Ass und Kingsman: The Secret Service rasante Action-Erfolge feiern. Sein neuestes Werk, in dem Henry Cavill die namensgebende Romanfigur Argylle verkörpert, hat allerdings einen ziemlich holprigen Start hingelegt. Auf Rotten Tomatoes kommt die Action-Komödie aktuell gerade einmal auf 37 Prozent positive Bewertungen von Kritikern bei über 100 gesammelten Stimmen.

Das Publikumsurteil steht bislang noch aus, doch laut den Kritikern strotzt der Film nur so vor schlechten CGI-Effekten, während die Chemie zwischen den Darstellern und der Gesamtaufbau der Handlung zu wünschen übrig lassen. (Quelle: RottenTomatoes)

Apple TV+: Action-Blockbuster erscheint bei Streaming-Dienst

Argylle läuft ab dem 2. Februar 2024 in den Kinos. Nach dieser Laufzeit wird die Action-Komödie planmäßig bei Apple TV+ landen, doch noch steht kein Release-Termin auf der Streaming-Plattform fest (bei Apple-TV+ ansehen).

