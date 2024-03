„Berlin“ Staffel 2: Wann starten die neuen Folgen bei Netflix?

„Berlin“ ist das Spin-off zu „Haus des Geldes“ und zeigt die Vorgeschichte des titelgebenden Fan-Lieblings. Staffel 2 ist schon bestellt – doch wann startet sie?



Durch seinen Charme und sein taktisches Kalkül avancierte Berlin zu einem der beliebtesten Charaktere in „Haus des Geldes“. Da verwundert es kaum, dass Netflix dem Verbrecher nach dem Ende der Hauptreihe schließlich eine eigene Serie spendierte. Die insgesamt acht Folgen, welche die Vorgeschichte von Andrés de Fonollosa Gonzalves alias Berlin behandeln, wurden Ende 2023 veröffentlicht. Nun warten Fans gespannt darauf, dass noch eine zweite Staffel erscheint.

Unsere Kollegen bei Kino.de zeigen euch im Video, was euch auf Netflix in 2024 erwartet.

„Berlin“ Staffel 2: Wird die Serie fortgesetzt?

Lange warten lassen hat Netflix uns nicht: Wie der Streamingdienst im Februar 2024 bekanntgab, wird „Berlin“ um eine zweite Staffel verlängert. Keine große Überraschung, wenn man bedenkt, wie erfolgreich die erste Staffel der Serie war.

Nach der Veröffentlichung im Dezember 2023 kletterte die erste Staffel in Deutschland nämlich direkt an die Spitze der Netflix-Charts. Auch in anderen Ländern konnte sie sich behaupten und hielt sich in den ersten sechs Wochen in den weltweiten Netflix-Top-10. „Berlin“ war sogar so erfolgreich, dass es die Serie auf den neunten Platz der meistgeschauten, nicht englischsprachigen Serien auf Netflix überhaupt gebracht hat, wie Hollywood Reporter berichtet.

„Berlin“: Wann kommt Staffel 2?

Zwar wurde „Berlin“ Staffel 2 nun offiziell bestätigt, trotzdem ist Geduld angesagt. Die Dreharbeiten sollen erst 2025 beginnen, womit wir uns sicher sein können, dass die Fortsetzung in diesem Jahr nicht mehr erscheint. Ein realistisches Startdatum wäre unseren Schätzungen zufolge das Jahr 2026, wobei mit etwas Glück die neuen Folgen auch schon Ende 2025 starten könnten.

„Berlin“: Worum könnte es in Staffel 2 gehen?

+++Achtung, es folgen Spoiler zu „Berlin“ Staffel 1+++

Konkrete Infos zur Handlung der zweiten Staffel gibt es noch nicht. Allerdings sind die Weichen für einen nächsten Raubüberfall bereits gelegt. Nachdem Berlin am Ende der ersten Staffel einen Großteil seiner Beute aus dem Auktionshaus Chez Vienot verlor, trafen sich Berlin und Damian in der finalen Szene, um einen weiteren Raubzug zu planen. Dieser könnte dann im Mittelpunkt der Fortsetzung stehen.

