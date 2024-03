„New Amsterdam“ Staffel 5: Wann geht es mit der Serie weiter?

Fans von „New Amsterdam“ dürfen sich freuen, denn es wird definitiv noch eine fünfte Staffel geben. Wann und wo ihr diese sehen könnt, erfahrt ihr hier.

„New Amsterdam“ ist eine US-amerikanische medizinische Drama-Fernsehserie, die auf dem Buch „Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital“ basiert. Die Handlung dreht sich um Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), den medizinischen Direktor des New Amsterdam Medical Center, der das Krankenhaus reformieren möchte, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Die Serie behandelt aktuelle medizinische Themen, ethische Fragen und zwischenmenschliche Beziehungen im Krankenhausumfeld.

Bisher gibt es vier Staffeln, die ihr alle auf RTL+ streamen könnt. Die ersten drei Staffeln sind außerdem auf Netflix verfügbar. Wie es um die fünfte Staffel steht, erfahrt ihr hier.

„New Amsterdam“ Staffel 5: Alle Infos

Für die Fans von „New Amsterdam“ gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass es die fünfte Staffel bereits im Stream zu sehen gibt. Seit Januar 2024 könnt ihr die neuen Folgen über RTL+ im Abo streamen oder auf Prime Video kaufen. Die schlechte Nachricht ist aber, dass danach Schluss sein wird, denn es ist bereits klar, dass die fünfte auch gleichzeitig die letzte Staffel sein wird. Glücklicherweise war das aber schon von Beginn an klar und somit gibt es ein abgeschlossenes Ende.

Alternativen zu „New Amsterdam“

Wenn ihr nach dem Ende von „New Amsterdam“ weitere Serien sucht, haben wir hier ein paar Empfehlungen für euch:

„Grey’s Anatomy“: Diese langjährige medizinische Drama-Serie folgt dem Leben von Ärzten am Grey Sloan Memorial Hospital und behandelt persönliche und berufliche Herausforderungen im medizinischen Umfeld. Verfügbar zum Streamen bei Disney+.

„The Good Doctor“: Diese Serie handelt von einem jungen autistischen Chirurgen, der im San Jose St. Bonaventure Hospital arbeitet und sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen und ethischen Dilemmata auseinandersetzt. Verfügbar zum Streamen bei Netflix und Disney+.



„Chicago Med“: Teil des „Chicago“-Franchise, folgt diese Serie dem Alltag von Ärzten und Krankenhauspersonal im Chicago Medical Center und beleuchtet medizinische Fälle sowie persönliche Dramen. Verfügbar zum Streamen bei WOWTV.



