Glücklich vereint bei Netflix: Wer ein Abo hat, der blickt auf den 4. April

Kinder und Jugendliche der Achtzigerjahre haben diesen einen Film absolut geliebt, von den es dann noch zwei weitere Fortsetzungen gab. Im Hinblick auf den vierten Teil, der nach 30 Jahren seine Premiere im Sommer auf Netflix feiern wird, könnt ihr zunächst alle drei Filme ab dem 4. April 2024 beim Streaming-Anbieter sehen – Axel Foley kehrt endlich heim.

Wenn es eine Paraderolle für Schauspieler und Komiker Eddie Murphy gibt, dann ist es unzweifelhaft die des vorlauten Polizisten Axel Foley in Beverly Hills Cop. Die US-amerikanische Actionkomödie begeisterte ab 1984 ein weltweites Millionenpublikum. Selbst in der damaligen DDR, wenn auch mit drei Jahren Verspätung, fand „Beverly Hills Cop – Ich lös’ den Fall auf jeden Fall“ seine Fans bei Jung und Alt.

Bei Netflix: Alle drei Teile von Beverly Hills Cop ab 4. April zu sehen

Mann muss sich mal vorstellen. Der Film kostete vergleichsweise günstige 13 Millionen US-Dollar und spielte am Ende mit über 230 Millionen US-Dollar das Zigfache seiner Kosten wieder ein. Klar doch, dass es eine Fortsetzung geben musste. So kam 1987 bereits der zweite Teil und 1994 nochmals ein dritter Teil in die Kinos.

Da werden Kindheitserinnerungen wach:

Beverly Hills Cop (deutscher Trailer)

Alle drei Filme könnt ihr ab dem 4. April 2024 gesammelt endlich bei Netflix schauen. Dies hat auch einen sehr guten Grund. Der Streaming-Dienst wird uns nämlich am 3. Juli 2024 den Beverly Hills Cop zurückbringen. Nach 30 Jahren gibt es ein großes Wiedersehen in „Beverly Hills Cop: Axel F“. Wer den Kult der originalen Filmserie verstehen will, der hat jetzt Gelegenheit, alle vorherigen drei Teile nochmals oder zum ersten Mal zu sehen.

Doch Obacht, der erste Teil ist noch immer der qualitativ beste Film. Ziemlich enttäuschend war Nummer 3. Dennoch, echte Fans schauen sich auch den an. Kurz im Überblick die Bewertungen bei der IMDb und bei Rotten Tomatoes:

Beverly Hills Cop – Ich lös’ den Fall auf jeden Fall (1984): 7,4 Punkte bei IMDb, 83 Prozent bei Rotten Tomatoes

Beverly Hills Cop II: 6,5 Punkte bei der IMDb, 46 Prozent bei Rotten Tomatoes

Beverly Hills Cop III: 5,5 Punkte bei der IMDb, 11 Prozent bei Rotten Tomatoes

Die gute alte Synchronstimme

In allen drei Filmen leiht noch Randolf Kronberg Eddie Murphy seine unvergleichliche und charakteristische deutsche Stimme. Leider verstarb der bekannte Schauspieler und Synchronsprecher bereits 2007.

Mittlerweile hat Dennis Schmidt-Foß die Rolle des Standardsprechers für Eddie Murphy übernommen und wir werden ihn wohl auch in „Beverly Hills Cop: Axel F“demnächst hören können. Damit klingt Eddie Murphy hierzulande wie Ryan Reynolds, Chris Evans oder auch John Cena. Alle werden nämlich gleichfalls von Schmidt-Foß synchronisiert.