Kostenlos für Prime-Mitglieder: Amazon schnappt als Erster zu

Lange wurde es sehr still um Hollywood-Star Johnny Depp. Den Charakterdarsteller sah man zuletzt eher im Fokus einer großen Schlammschlacht und diesbezüglich auch im Gerichtssaal. Doch im letzten Jahr setzte der Mime zum Comeback an und man sah ihn in einem neuen Film. Diesen hat sich Amazon jetzt für Prime Video als erster Streaming-Dienst hierzulande gekrallt. Doch ab wann könnt ihr „Jeanne du Barry“ dort sehen?

Johnny Depp musste aufgrund der öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Freundin Amber Heard für eine lange Zeit die Schauspielerei an den Nagel hängen. Rollenangebote der großen Studios gab es keine, die Karriere geriet ins Abseits. Ändern sollte dies im letzten Jahr sein Comeback-Film „Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs“.

Amazon Prime Video schlägt zu: Johnny Depp ist zurück

Der wurde zugleich als Eröffnungsfilm des letztjährigen Filmfestivals von Cannes geadelt und kam im Mai zugleich in die französischen Kinos. Fürs Heimkino erfolgte die Veröffentlichung als digitale Version Ende November 2023 bei den bekannten Video-on-Demand-Anbietern. Seitdem kann der Film beispielsweise auch bei Amazon geliehen oder gekauft werden. Doch bei einem Streaming-Dienst innerhalb einer Streaming-Flat gab es den jüngsten Film mit Johnny Depp bisher noch nicht zu sehen.

Kostüme ja, aber keine Piraten weit und breit:

Jeanne du Barry - Die Favoritin des Königs | Trailer deutsch

Dies ändert sich nun ab dem 24. April 2024, denn dann landet „Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs“ erstmals bei Amazon Prime Video. Wer ein Prime-Abo hat, der kann das Historiendrama ohne Extrakosten genießen (bei Amazon Prime Video ansehen).

Doch auf was lassen sich da Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt ein? Kurz angerissen: Jeanne Vaubernier nutzt geschickt ihre betörenden Reize, um ihren bescheidenen Verhältnissen zu entkommen. Ihr Liebhaber, der wohlhabende Graf du Barry, möchte sie dem König von Frankreich vorstellen. Das Treffen übertrifft jedoch seine Erwartungen bei Weitem: Zwischen Louis XV und Jeanne entbrennt schließlich eine heiße Liebe.

Vive la France!

Gespielt wird Louis XV von Johnny Depp. Die Rolle der Jeanne übernimmt Maïwenn Le Besco, die gleichzeitig auch Regie führt und das Drehbuch mitgeschrieben hat. Erwähnenswert: Schaut mal genau hin, dann erkennt ihr auch den französischen Filmstar Pierre Richard, der vor allem in den Siebzigern und Achtzigern das deutsche Publikum mit seinem komödiantischen Talent begeistern konnte.

Bemerkenswert ist der Umstand, dass es sich um eine rein französische Produktion handelt. Auch Johnny Depp spricht im Original ein astreines Französisch. Hierzulande schaut man sich natürlich eher die synchronisierte Fassung an.

Doch taugt „Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs“ etwas? Eine IMDb-Bewertung von 6,7 ist tendenziell nicht schlecht. Etwas enttäuschend ist aber die Bewertung der wenigen Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes. Nur 49 Prozent von ihnen hat der Film am Ende gefallen. Wie so oft polarisiert Johnny Depp also auch in seinem Comeback. Am besten jeder macht sich selbst davon ein Bild und schaut mal bei Amazon Prime Video im April rein.

