Amazon macht Schluss: Auch Prime-Mitglieder müssen ab 8. April zahlen

Wer ein Prime-Abo hat, der kann gegenwärtig noch den letzten Action-Kracher des bekannten Regisseurs Michael Bay bei Amazon Prime Video ohne Mehrpreis sehen. Doch dies wird sich schon bald ändern. Prime-Mitglieder müssen also schnell sein. Doch lohnt sich „Ambulance“ überhaupt?

Amazon Prime Facts

Filme und Serien von Amazon Prime Video werden regelmäßig gelöscht und stehen im Anschluss auch für Prime-Mitglieder nur noch gegen eine Leihgebühr oder zum Kauf zur Verfügung. So ergeht es am 8. April auch dem US-amerikanischen Actionfilm „Ambulance“. Wer den noch sehen will, hat dazu nur noch wenige Tage Gelegenheit (bei Amazon Prime Video ansehen). Danach müssen auch Prime-Kunden zahlen – aktuell 3,99 Euro (Leihe) beziehungsweise knapp 10 Euro (Kauf).

Anzeige

Nur noch wenige Tage bei Amazon Prime Video: „Ambulance“ mit Jake Gyllenhaal

Im Kino lief der turbulente Spielfilm mit Hollywood-Star Jake Gyllenhaal in einer der Hauptrollen vor zwei Jahren. Erst im Oktober letzten Jahres fand „Ambulance“ den Weg zu Amazon Prime Video und wird nun gleich wieder aus dem Angebot des Streaming-Dienstes entfernt.

Erwähnenswert: Bei dem Film handelt es sich um ein Remake des dänischen Films mit gleichem Namen aus dem Jahr 2005. Im Regiestuhl nahm Action-Veteran Michael Bay seinen Platz ein. Der war nicht nur für eine Vielzahl Transformers-Filme verantwortlich, sondern inszenierte einst Action-Klassiker wie Bad Boys, The Rock, Armageddon oder auch Pearl Harbor.

Anzeige

Was gibt es zum Inhalt zu sagen? In aller Kürze und ohne zu viel verraten zu wollen: Ursprünglich als schneller und sauberer Banküberfall geplant, entwickelte sich eine Situation zu einer explosiven Hetzjagd durch die Straßen von Los Angeles. Diese wird das Leben von drei Menschen am Ende für immer verändern. Wer mehr wissen will, sollte derweil einen Blick in den Trailer werfen.

Action ohne Ende:

Ambulance - Trailer Deutsch

An den Kinokassen entwickelte sich Michael Bays Action-Thriller nicht gerade zum Blockbuster. Bei Produktionskosten von circa 40 Millionen US-Dollar wurden nur für etwas mehr als 52 Millionen US-Dollar Tickets verkauft. Wirtschaftlich kein Erfolg. Doch was sagen Kritiker und Zuschauer?

Anzeige

Wo „Michael Bay“ draufsteht, ist auch Michael Bay drin

Mit einer IMDb-Bewertung von 6,1 Punkten liefert Bay zwar kein herausragendes, aber ein solides Ergebnis ab. Immerhin, das dänische Original fällt mit 5,4 Punkten sogar hinter der Neuverfilmung zurück.

Vergleichbar ist das Votum von 252 Profi-Kritikern bei Rotten Tomatoes. 67 Prozent von denen fanden den Film sehenswert. Positiver fällt hingegen das Feedback der eigentlichen Zuschauer aus. Ganze 88 Prozent fanden den Film top.

Allerdings ist der Film wohl nichts für die Avantgarde. Im Resümee liest sich dies so (übersetzt): „Wenn Sie auf der Suche nach einem actiongeladenen Film sind, der nicht auf tiefgründige Dialoge, komplexe Charaktere oder gar eine sinnvolle Geschichte angewiesen ist, dann ist Ambulance genau das Richtige für Sie.“

Anzeige

Klingt ganz und gar nach einem typischen Film von Michael Bay. Da kann man sich drauf verlassen und weiß, was man daran hat.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.