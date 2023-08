Mit Amazon Prime bekommen Mitglieder mehr als nur den kostenlosen Premiumversand. Wer Prime-Kunde ist, der hat auch Zugriff auf unzählige Filme und Serien. Jeden Tag kommen neue Inhalte hinzu, wie auch das starbesetzte Filmdrama von Meister-Regisseur Ridley Scott, das sich Amazon jetzt gesichert hat.

Ridley Scott hat Filmgeschichte geschrieben – Alien, Blade Runner, Gladiator und viele weitere Filme sind bis heute unvergessen. Ende 2021 kam mit „House of Gucci“ ein weiteres sehenswertes Werk des britischen Filmregisseurs und --produzenten in die Kinos.

Kostenlos für Prime-Mitglieder: „House of Gucci“ mit Lady Gaga

Das Filmdrama ist seit dem 4. August 2023 bei Amazon Prime Video zu sehen. Prime-Kunden zahlen keinen Aufpreis und können den Film so kostenfrei innerhalb der Amazon-Flatrate genießen (bei Amazon Prime Video sehen).

Der Trailer zum Film:

House of Gucci - Trailer Deutsch

Die beiden Hauptrollen übernehmen Sängerin Lady Gaga als Patrizia Reggiani und Adam Driver als Maurizio Gucci. Der damalige Chef des gleichnamigen Modehauses wurde einst von seiner Ex-Frau Patrizia durch einen Auftragsmord aus der Welt geschafft. Der Weg hin zu diesem traurigen Höhepunkt ist gleichfalls faszinierend und spannend.

Keine Sorge: Lady Gaga konzentriert sich hier vollends aufs Schauspiel, der Film mutiert also nicht etwa zum Musical. Doch auch den Job als Aktrice beherrscht die Künstlerin eindrucksvoll.

Nicht minder sehenswert in „House of Gucci“ sind ferner Al Pacino, Jeremy Irons und Jared Leto. Letzterer ist als Paolo Gucci kaum wiederzukennen – perfekt in Maske und Schauspiel.

Die Stars im Interview:

House of Gucci Interview

Medien- und Zuschauerecho

An den Kinokassen spielte „House of Gucci“ etwas mehr als 150 Millionen US-Dollar ein. Immerhin leicht mehr als das doppelte der Produktionskosten von geschätzten 75 Millionen US-Dollar. Doch wie kam der Film bei Kritik und Zuschauern an?

Eine IMDb-Bewertung von 6,6 erscheint solide, lässt aber noch etwas Luft nach oben. Ähnlich die Einschätzung der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes mit einem Votum von 61 Prozent. Ist „House of Gucci“ demnach nur durchschnittlich gut?

Die Zuschauer sehen dies leicht anders und vor allem positiver. Die repräsentieren bei Rotten Tomatoes nämlich mit 83 Prozent ein eindeutig anerkennendes Stimmungsbild. Im Resümee der Kinogänger liest sich dies dann so (übersetzt): „Der Film ist zwar etwas zäh, aber „House of Gucci“ ist eine faszinierende Geschichte – und Lady Gagas Auftritt ist ein Knaller.“

Unterm Strich: Sehenswert, schon allein wegen Lady Gaga und ihres Schauspieltalents.

