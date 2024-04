RTL macht Schluss: Kult-Format fliegt nach 17 Jahren raus

Wenn Schwiegertöchter gesucht wurden, war das bisher ein Fall für das Abendprogramm von RTL. Doch damit ist ab sofort Schluss, denn das Kult-Format fliegt nach 17 Jahren aus dem linearen TV-Programm. Fans von „Schwiegertochter gesucht“ können aber weiterhin auf dem Streaming-Angebot von RTL+ zuschauen.

RTL+ (ehemals TVNOW) Facts

RTL nimmt „Schwiegertochter gesucht“ aus dem Programm

Die RTL-Sendung „Schwiegertochter gesucht“ verabschiedet sich nach 17 Jahren aus dem linearen TV-Programm. Aufgrund zuletzt enttäuschender Einschaltquoten hat sich der Sender dazu entschieden, die Show mit sofortiger Wirkung nicht mehr im Fernsehen auszustrahlen (Quelle: DWDL.de).

Anzeige

Stattdessen wird das für seine teils kuriosen Liebesgeschichten bekannte Format nun exklusiv auf der Streaming-Plattform RTL+ fortgesetzt. Zuvor hatte es bereits einige Veränderungen und Anpassungsversuche gegeben, um an frühere Erfolge anzuknüpfen. Zuletzt wurde mit Angela Finger-Erben zudem eine neue Moderatorin begrüßt.

Die restlichen Folgen der aktuellen Staffel werden ab sofort nur noch auf RTL+ zu sehen sein. Trotz der Verlagerung ins Internet verspricht RTL, den Charakter und die Besonderheiten der Sendung beizubehalten, auch wenn das traditionelle TV-Format damit endet.

Anzeige

Der Sendeplatz von „Schwiegertochter gesucht“ wird künftig von „Die Welpen kommen“ eingenommen. Wiederholungen des Martin-Rütter-Formats sind sonntags um 19.05 Uhr im linearen Programm von RTL zu sehen.

So machen sich die Streaming-Angebote im Vergleich:

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Schlechte Quoten für „Schwiegertochter gesucht“

Am vergangenen Ostersonntag erreichte „Schwiegertochter gesucht“ mit knapp über einer Million Zuschauern einen neuen Tiefpunkt. Vor allem in der Zielgruppe schnitt die Sendung mit nur 6,7 Prozent Marktanteil schwach ab. Als Reaktion darauf zieht RTL nun also Konsequenzen und verbannt die Sendung ins Streaming-Angebot.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.