Plötzlich Steam-Bestseller: Wunderschönes Strategiespiel stürmt die Charts

Auf der Suche nach einem neuen Aufbauspiel, mit schicker Grafik und interessantem Spielkonzept? Dann könnte Laysara: Summit Kingdom genau das Richtige für euch sein! Die Städtebausimulation ist frisch in den Early-Access auf Steam gestartet und hat es auf Anhieb geschafft, sich einen Platz in den Bestseller-Charts zu sichern.

Das ist Laysara: Summit Kingdom

Wie baut man eigentlich eine Stadt an einem Berghang auf? Unebenes Gelände, gigantische Schluchten, Erdrutsche oder Lawinen, die einem die gerade errichteten Gebäude wieder einreißen – Stadtplaner möchte man in so einer Gegend nicht sein, oder?

Falls ihr das anders seht, könnte Laysara: Summit Kingdom genau das richtige Spiel für euch sein. Der Mix aus Strategie- und Aufbausimulation bietet euch nämlich genau das. Am Hang eines Berges müsst ihr eine Stadt errichten, darauf achten, dass es den Bewohnern an nichts mangelt und Stück für Stück zusätzliche Produktionskreisläufe erschließen, die euch mit neuen Ressourcen versorgen.

Das alles verpackt Laysara: Summit Kingdom in einer bildschönen Optik, an der ihr euch im Trailer ergötzen könnt:

Laysara: Summit Kingdom – offizieller Trailer zum Early-Access-Start

Laysara: Summit Kingdom Quite OK Games

Neuer Aufbau-Hit wird zum Steam-Bestseller

Laysara: Summit Kingdom ist zwar erst am 10. April 2024 erschienen, hat es jedoch jetzt schon geschafft, sich einen Platz unter den Steam-Bestsellern zu sichern. Aktuell belegt es den sechsten Platz und muss sich lediglich Dauerbrennern wie Helldivers 2, Counter-Strike 2 oder dem Steam Deck geschlagen geben (Quelle: Steam).

Bis zum 24. April können sich interessierte Steam-Spieler Laysara: Summit Kingdom übrigens noch zum Sparpreis sichern. Statt 19,50 Euro gibt’s das interessante Aufbauspiel aktuell für schlappe 15,60 Euro zu erstehen – das entspricht einem Rabatt von 20 Prozent (bei Steam anschauen).

Bislang fallen die Bewertungen auf Steam größtenteils positiv aus. Ein Problem, das von einigen Spielern angekreidet wird, ist jedoch der eher zahme Schwierigkeitsgrad. Vor allem anfangs gibt es kaum Hindernisse oder Probleme, die es zu umschiffen gilt.

Die Entwickler merken jedoch an, dass sich das im Laufe der Spielzeit noch ändern soll. Zudem steckt das Spiel noch im Early Access. Es ist also gut möglich, dass das Studio noch an einigen Stellschrauben dreht, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen.

