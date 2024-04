Weltraum-Shooter erobert Steam noch vorm Release: Tausende Spieler können’s kaum erwarten

Eilmeldung an alle Koop-Fans: Schaut euch unbedingt mal Jump Ship an. Der Weltraum-Shooter soll zwar erst Ende 2024 an den Start gehen, doch die ersten Szenen zeigen, wie viel Potenzial in dem Action-Abenteuer steckt.

Ihr habt Bock, mit euren Freunden zusammen ein Raumschiff zu bemannen, damit durch die Galaxis zu ziehen und auf fremden Planeten nach neuem Loot Ausschau zu halten? Dann könnte Jump Ship genau das Richtige für euch sein.

Im Weltraum-Abenteuer könnt ihr mit bis zu drei Mitspielern eine Raumschiffcrew bilden und Abenteuer im All erleben. Anfangs wählt ihr ein Raumschiff aus und startet in eure erste Mission. Schließt ihr diese erfolgreich ab, könnt ihr eure Ausrüstung und die eures Schiffes verbessern.

Bei Kämpfen gegen andere Raumschiffe können eure Freunde entweder die montierten Maschinengewehre eures Schiffs bemannen, oder nach draußen auf die Tragflächen klettern, um eure Feinde mit ihren Sturmgewehren oder Raketenwerfern aufs Korn zu nehmen.

Seit ihr an eurem Zielort angelangt, geht es zu Fuß weiter. In den Bodenstationen müsst ihr euch auf Feuergefechte mit Robotern einstellen – in diesen Sequenzen wird Jump Ship dann zum klassischen First-Person-Shooter.

Wie genau der Gameplay-Loop von Jump Ship funktioniert, wird im folgenden Video erklärt:

Jump Ship – offizieller Trailer

Wer sich nicht davor scheut, gefährlichere Sektionen während der Reise anzusteuern, kann auch mit besserem Loot rechnen – sollte jedoch auch größere Feindpräsenz erwarten.

Massig Steam-Spieler packen Jump Ship auf ihre Wunschliste

Jump Ship hat großes Potenzial, der nächste Koop-Hit auf Steam zu werden. Das scheinen auch über 100.000 Steam-Spieler so zu sehen, die sich den Weltraum-Shooter bereits auf ihre Wunschliste gepackt haben (Quelle: Steam).

Wer jetzt am liebsten direkt losspielen will, muss sich jedoch noch etwas gedulden. Die Entwickler haben bislang kein konkretes Release-Datum kommuniziert. Ende 2024 möchte das Studio jedoch mit Jump Ship in den Early-Access starten.

Auch mit dem angepeilten Kaufpreis hält das Studio noch hinterm Berg. Es wird jedoch erwähnt, dass sich dieser an vergleichbaren Koop-Spielen orientieren soll. Wir gehen mal davon aus, dass sich der Preis von Jump Ship zum Start irgendwo zwischen 20 und 40 Euro bewegen wird.

