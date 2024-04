Spart 75 Prozent bei Simulations-Hit: Steam-Spieler sind aus dem Häuschen

Auf Steam könnt ihr gerade einen richtigen Simulation-Hit zu einem fantastischen Preis bekommen. Das hochgelobte Spiel hat es mit dem neuen Preis jetzt auch wieder in die Steam-Charts geschafft.

Nach den Simulations-Hits Planet Coaster und Zoo Tycoon hat Entwicklerstudio Frontier Developments mit Planet Zoo den nächsten Erfolg gelandet. Auf Steam zählt der Simulator zu den absoluten Top-Vertretern seines Genres und mit einem Rabatt von 75 Prozent kostet das Spiel auf der PC-Plattform derzeit nur 11,24 Euro.

Planet Zoo: Simulations-Hit bei Steam im Angebot

In Planet Zoo könnt ihr den Traum ausleben, euren eigenen Wildtierpark zu erstellen – und das in einer gigantischen Größenordnung. In der Kampagne stehen euch viele verschiedene Areale auf der ganzen Welt zur Verfügung und im Sandbox-Modus könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt Gehege errichten, Seen ausheben oder sogar Hügel und Berge aus dem Boden stampfen, um euren Tieren die perfekte Lebensumgebung zu bieten. Lernt viele verschiedene exotische Tierarten kennen – von Giraffen über Zebras bis hin zu Pandabären – und stimmt euch auf ihre Bedürfnisse ein, um euren ganz eigenen einzigartigen Zoo zu bauen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Planet Zoo an:

Planet Zoo | Erbaut euren persönlichen Traum-Zoo - Launch-Trailer

Auf Steam hat Planet Zoo bereits zahlreiche Spieler überzeugt – momentan steht die Simulation mit einer sehr positiven Bewertung da. Die Basis-Version des Spiels ist derzeit von 44,99 Euro auf 11,24 Euro heruntergesetzt. Wie lange das Angebot noch gilt, wird nicht verraten. Wenn ihr von Zoo-Simulationen einfach nicht genug bekommen könnt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Ultimate Edition mit 17 DLCs zu kaufen. Das Mega-Paket kostet aktuell 73,14 Euro statt 216,82 Euro (auf Steam ansehen).

Planet Zoo Frontier Developments

Steam-Charts: Simulator landet in den Top 20

Mit dem Mega-Rabatt schafft Planet Zoo die Rückkehr in die Steam-Charts und setzt sich auf den 13. Platz. Ganz oben tummeln sich allerdings noch andere Spiele, wie etwa das Shooter-MMO Helldivers 2, was ja schon seit Wochen die Spieler begeistert (Quelle: Steam-Charts).

