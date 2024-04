Nur 2,95 Euro: Diesen gefeierten Steam-Hit dürft ihr nicht verpassen

Auf Steam könnt ihr gerade bei einem Spiel mit absoluten Traumbewertungen sparen. Das Roguelike mit Retro-Zelda-Grafik ist um 80 Prozent reduziert und kostet nur 2,95 Euro. Ihr müsst nicht nur Gaming-Skills, sondern auch Rhythmusgefühl beweisen.

Steam Facts

80 Prozent Rabatt auf Steam: Rhythmus-Roguelike jetzt viel billiger

PC-Spieler können sich jetzt ein extrem beliebtes Rhythmus-Roguelike aus dem Jahr 2015 sichern. Crypt of the NecroDancer ist ein absoluter Indie-Klassiker, bei dem sich alles um den Takt der Musik dreht. Dank einem großzügigen Steam-Rabatt kostet das Spiel gerade 80 Prozent weniger und erreicht dadurch den unschlagbaren Preis von 2,95 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 13. April.

Anzeige

In Crypt of the NecroDancer ist die Musik nicht nur im Hintergrund. Stattdessen hüpft ihr im Takt durch zufällig generierte Dungeons. Selbst im Kampf müsst ihr eure Schläge an den Beat des Soundtracks anpassen. Nur so gelingt der Sieg über Skelette und Zombies.

Crypt of the NecroDancer ist auch ein Hardcore-Roguelike. Solltet ihr also doch mal von einem tanzenden Drachen geröstet werden, geht es wieder zurück zum Start und ihr verliert eure gesamte Ausrüstung. Mit erbeuteten Diamanten könnt ihr allerdings permanente Upgrade kaufen, die euren nächsten Abstieg in die Gruft etwas leichter gestalten.

Anzeige

Crypt of the NecroDancer Brace Yourself Games

Schaut euch hier den Trailer zu Crypt of the NecroDancer an:

Crypt of the NecroDancer: Launch-Trailer

Steam-Spieler lieben Crypt of the NecroDancer

Crypt of the NecroDancer ist bei Spielern extrem beliebt. Die Steam-Bewertungen sprechen hier eine deutliche Sprache: 95 Prozent der mehr als 21.000 Reviews empfehlen das Spiel weiter. Die Nutzerrezensionen weisen allerdings auch darauf hin, dass das rhythmische Abenteuer kein Zuckerschlecken ist. Hier ein Beispiel:

„Ich hab noch nie so sehr den Wunsch verspürt, ein Spiel acht Stunden am Stück zu spielen und mir gleichzeitig die Haare mit bloßen Händen vom Kopf zu reißen, wie bei diesem Spiel. Dieses Spiel ist das pure Böse und ich liebe es.“ (Ghosts of Razgroz auf Steam)

Anzeige

Wenn ihr euch der Herausforderung selbst stellen wollt, bietet der Steam-Rabatt jetzt die perfekte Möglichkeit.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.