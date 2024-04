Für 5,99 Euro kriegt ihr auf Steam gerade die perfekte Uncharted-Alternative

Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler, sicher auch dank der regelmäßigen Schnäppchen, die die Plattform zu bieten hat. Derzeit könnt ihr euch einen beliebten Teil der Tomb-Raider-Reihe besonders günstig sichern.

Steam: Sichert euch das Tomb-Raider-Schnäppchen

Uncharted gehört zu den beliebtesten Action-Adventure-Reihen und hatte es im Jahr 2022 sogar auf die große Leinwand geschafft. Seit dem Jahr 2007 begibt sich Nathan Drake auf seine spannenden Abenteuer – noch länger im Geschäft ist allerdings Lara Croft, die in der Tomb-Raider-Reihe schon seit 1996 über die Bildschirme springt, klettert und Geheimnisse löst.

Zu einem der beliebtesten Teile der Reihe gehört Rise of the Tomb Raider aus dem Jahr 2016 und genau dieses Spiel könnt ihr euch bei Steam derzeit unschlagbar günstig sichern. Bis zum 9. April 2024 bekommt ihr die 20-Year-Celebration-Version des Action-Adventures für 5,99 Euro statt 29,99 Euro (jetzt bei Steam ansehen).

Diese Edition beinhaltet den Season Pass, der unter anderem die Einzelspielkampagne erweitert. Selbst wenn ihr das Spiel bereits besitzt, könnt ihr beim Kauf des Season Passes allein sparen. Bis zum 9. April 2024 ist dieser für nur 2,49 Euro statt 9,99 Euro erhältlich.

Bei Steam hat Rise of the Tomb Raider die Bewertung „sehr positiv“ erhalten. Bei Metacritic konnte sich Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration eine gute Punktzahl von 88 sichern. In den Bewertungen sprechen Fans von einem befriedigenden Spielerlebnis dank der Grafik und den detailliert gestalteten Umgebungen. Die Mischung aus unterhaltsamen Rätseln und Handwerksmechaniken haben Spieler zusätzlich überzeugt (Quellen: Steam/Metacritic).

Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel:

Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum

Tomb Raider: Reise in die Vergangenheit mit Tomb Raider I-III Remastered

Vermisst ihr die klassischen Abenteuer von Lara Croft, ist Tomb Raider I-III Remastered genau richtig für euch. Gemeinsam mit Aspyr hat sich Entwickler Crystal Dynamics die ersten drei Teile vorgenommen und liebevoll aufgearbeitet. Das Ergebnis erschien im Februar 2024 bei Steam und ist für 28,99 Euro erhältlich (jetzt bei Steam ansehen).

