Nur 0,99 Euro auf Steam: Strategie-Hammer gehört in jede Bibliothek

In einem beliebten Strategie-Hit auf Steam müsst ihr eine Alien-Invasion abwehren. Dafür übernehmt ihr die Kontrolle über eine fähige Elite-Kampftruppe. Dank einem Rabatt von 95 Prozent wird euch XCOM: Enemy Unknown jetzt fast geschenkt.

Strategie-Traum auf Steam für nur 1 Euro

Die Erde ist in Gefahr und nur ihr könnt sie retten. Allerdings fehlt es den menschlichen Kämpfern in XCOM: Enemy Unknown an der nötigen Feuerkraft, um mit den Alien-Streitkräften mithalten zu können. Es kommt also auf euer strategisches Können an. Der Taktik-Hit aus dem Jahr 2012 ist auf Steam jetzt unglaublich günstig. Dank eines Rabatts von 95 Prozent müsst ihr lediglich 0,99 Euro zahlen. Das Angebot gilt noch bis zum 22. April.

XCOM: Enemy Unknown Firaxis Games

In XCOM: Enemy Unknown übernehmt ihr die Kontrolle über eine kleine Truppe paramilitärischer Streitkräfte, die sich mit gezielten taktischen Angriffen gegen die Invasion der Außerirdischen wehrt. In eurer geheimen Basis erforscht ihr neue Technologien und rüstet eure Soldaten mit den passenden Waffen und Fähigkeiten für die kommende Mission aus.

Auf dem Schlachtfeld wird XCOM: Enemy Unknown dann zu einem rundenbasierten Strategiespiel, bei dem ihr besonders auf Deckung und die richtige Position achten müsst. Selbst dann könnt ihr aber auch einfach Pech haben und ein Soldat verfehlt das Alien, das direkt vor ihm steht. Der Verlust eurer Kämpfer schmerzt besonders – denn wer tot ist, der bleibt auch tot.

Schaut euch hier den Trailer für XCOM: Enemy Unknown an:

XCOM: Enemy Unknown – Trailer

Das sagen die Steam-Spieler zu XCOM: Enemy Unknown

XCOM: Enemy Unknown kommt bei Strategie-Fans extrem gut an. 94 Prozent der mehr als 36.000 Reviews bewerten das Spiel auf Steam positiv. Allerdings warnen die Fans auch, dass ihr ein gewisses Level an Frustresistenz mitbringen solltet, denn die taktischen Gefechte können wirklich schnell nach hinten losgehen. Der eine oder andere Frustrationsschrei ist da normal.

Wenn ihr von XCOM nicht genug bekommen könnt, dann hat Steam gleich das nächste verlockende Angebot für euch. Auch der Nachfolger XCOM 2 ist um 95 Prozent reduziert und kostet nur 2,49 Euro. Ihr müsst auch nicht zwingend XCOM: Enemy Unknown gespielt haben, um zu verstehen, was in XCOM 2 vor sich geht.

XCOM® 2 Firaxis Games

