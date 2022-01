Wer Sachen online verkauft oder entfernte Freunde überraschen will, kann Waren mit einem Paket über den Anbieter der Deutschen Post, der DHL, verschicken. In der Regel trifft das Paket nach wenigen Tagen beim Empfänger an. Leider kommt es manchmal vor, dass eine Sendung unterwegs verloren geht oder Tage bis Wochen auf sich warten lässt.

Hier erfahrt ihr, was man tun kann, wenn ein DHL Paket nicht ankommen will. Häufig kommt es zu Verzögerungen, wenn die Zieladresse nicht lesbar oder falsch eingegeben wurde. Besonders beim Versand ins Ausland sollte man eine längere Lieferzeit einkalkulieren. Doch auf dem Weg zum Empfänger können auch andere Hindernisse entstehen, die eine Lieferung verzögern oder ganz verhindern.

Hilfe, mein DHL Paket kommt nicht an!

Euer DHL-Paket ist noch nicht beim Empfänger eingetroffen? Das solltet ihr überprüfen:

, bei welcher ihr eine Sendungsnummer erhaltet. Das gilt zum Beispiel für Pakete, nicht aber für die günstigeren Päkchen. Mit der Sendungsnummer könnt ihr den Sendungsverlauf des DHL Pakets online nachverfolgen. Gebt ihr ein Paket in der Filiale ab, erhaltet ihr die Sendungsnummer auf einem Beleg. Bei einer Online-Frankierung findet ihr die Sendungsnummer in der Bestellbestätigung oder in der PDF-Datei für die Paketmarke.

Um zu erfahren, wo sich das Paket befindet, öffnet hierzu das Webangebot der DHL für die Sendungsverfolgung. Gebt dort die Sendungsnummer in das entsprechende Feld ein.

Hier könnt ihr nun entnehmen, ob das Paket bereits vom Lieferunternehmen abgeholt wurde, im Paketzentrum eingeliefert oder bereits abgegeben oder bei Nachbarn hinterlegt wurde.

Beachtet, dass die Daten nicht in Echtzeit ausgegeben, sondern in der Regel einmal abends aktualisiert werden.

Paket unterwegs verloren gegangen? Ihr seid mit solchen Sorgen nicht allein:

DHL-Paket wird nicht geliefert

Habt ihr online etwas bestellt und wird die Ware nicht geliefert, muss sich der Verkäufer um das Problem kümmern. Kann der Absender die Ankunft einer Lieferung nicht nachweisen, muss die bestellte Ware erneut geliefert oder ersetzt werden. Das gilt jedoch nur für Einkäufe in Online-Shops. Bei privaten Geschäften liegt das Risiko beim Empfänger. Der Verkäufer hat seine Pflicht also damit getan, das Paket abgegeben zu haben. Er muss aber den Versand nachweisen, zum Beispiel durch die oben genannte Sendungsnummer.

Das bedeuten die verschiedenen Angaben im Sendungsstatus:

DHL Paket: Nachverfolgen und nachforschen

Sollte das Paket sieben Tage, bzw. zwei Wochen bei internationalen Sendungen nach dem voraussichtlichen Lieferdatum immer noch nicht beim Empfänger eingetroffen sein, könnt ihr einen Nachforschungsauftrag bei der DHL stellen. Der Antrag kann nur durch den Absender gestellt werden.

Ladet hierfür den Nachforschungsauftrag im PDF-Format herunter. Füllt den Auftrag aus. Hierbei muss u.a. die Sendungsnummer sowie der Inhalt des Pakets samt Wert angegeben werden.

Damit der Wert der sich im Paket befindlichen Waren und Artikel zurückerstattet werden kann, muss ein Nachweis, zum Beispiel in Form einer Quittung oder eines Belegs mit an den DHL-Nachforschungsauftrag beigelegt werden.

Den Nachforschungsauftrag gibt es für Sendungen im Inland sowie für internationale Sendungen.

Füllt den Antrag am PC aus, z. B. mit dem Adobe Reader und schickt diesen per E-Mail an nachforschungDHL@deutschepost.de, bzw. nachforschungdhl_international@deutschepost.de.

Natürlich kann der DHL Nachforschungsauftrag auch ausgedruckt und per Hand ausgefüllt werden.

Schickt diesen dann an: DHL Vertriebs GmnH, Customer Service Center, 22795 Hamburg.

Per Fax geht der Antrag an: 01803-002600.

Detaillierte Infos gibt es bei der DHL Hotline im Kundenservice.

Bei uns erfahrt ihr auch, was man mit Ware tun kann, die zwar geliefert, aber nicht bestellt wurde:

Video: Diese 5 Dinge solltest du über die DHL wissen

Wir erklären auch, wie man eine Packstation-Adresse richtig eingibt. Zudem zeigen wir euch, wie man Briefmarken online kaufen und am PC ausdrucken kann. Auch interessant: Wie kann man die Deutsche Post Hotline erreichen?

