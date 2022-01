Wer den Namen Xiaomi hört, denkt meist an Smartphones oder Fitness-Tracker. Dabei ist der chinesische Hersteller ein echter Tausendsassa und hat unzählige Produkte im Angebot. Eines davon kennen nur die wenigsten, dabei hat es sich nun mehr als 20 Millionen mal verkauft.

In Europa hat Xiaomi einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Der emsige Elektronikkonzern konnte dabei vor allem von der Lücke profitieren, die der erzwungene Abschied von Huawei auf dem Smartphone-Mark aufgerissen hat. Dass Xiaomi mehr als nur Smartphones im Angebot hat, ist bekannt. Weniger bekannt ist hingegen, wie erfolgreich die Chinesen damit sind.

Xiaomi verkauft 20 Millionen Router

Zu diesen kaum bekannten Kassenschlagern gehören auch Router. Bis zum Ende des vergangenen Jahres, so Xiaomi, konnten davon mehr als 20 Millionen Stück verkauft werden (Quelle: Gizchina) – eine beeindruckende Zahl, schließlich gehören Router nicht gerade zu einer Produktkategorie, die sexy ist und vielfach beworben wird. Oder wann habt ihr das letzte mal eine Router-Werbung gesehen?

Natürlich kosten Router auch weniger als etwa Smartphones, so wird der Mi Router 4A mit Gigabit-Geschwindigkeit derzeit für rund 25 Euro in Xiaomis Onlinestore verkauft. Günstigere Preise resultieren zwangsläufig in großen Verkaufsmengen. Trotzdem ist Xiaomis Erfolg auf dem Router-Markt beachtlich und zeigt einmal mehr die große Bandbreite an Produkten, die das Unternehmen anbietet.

Probleme auf dem Smartwatch-Markt

Wo Licht ist, ist aber auch Schatten: Zwar kann sich Xiaomi für seinen Router-Erfolg auf die Schulter klopfen, doch bei Smartwatches läuft es dafür ganz und gar nicht gut. Hier muss der Konzern im dritten Quartal 2021 ein ordentliches Minus von fast 24 Prozent verkraften. Laut Marktforscher von IDC fällt Xiaomi damit von Platz 2 auf Platz 3.

Kleiner Lichtblick: Die Stiftung Warentest lobt immerhin Xiaomi-Smartphones für ihre ausgezeichnete Akkulaufzeit.