Googles Chrome-Browser bietet jetzt ein paar neue Shopping-Funktionen an, über die sich teilweise Geld sparen lässt. Neue Features sind sowohl in der mobilen Variante wie auch bei der Desktop-Version zu finden, werden aber mitunter nur in den USA angeboten.

Google Chrome Facts

Google Chrome mit neuen Shopping-Funktionen

Google hat für seinen Chrome-Browser einige Features freigeschaltet, bei denen das Online-Shopping klar im Vordergrund steht. Zumindest zu Beginn sind aber einige der durchaus nützlichen Features amerikanischen Nutzern vorbehalten. Ob und wann diese auch hierzulande angeboten werden, hat Google bislang nicht verraten. Ein Blick lohnt sich aber trotzdem.

Im Idealfall lässt sich mit Chrome Geld sparen, denn der Browser unterrichtet Nutzer über Preissenkungen in geöffneten Tabs. Hat sich hier am Preis etwas geändert, blendet Google sowohl den neuen wie auch den alten Preis kaum übersehbar ein. Das Feature soll noch in dieser Woche bei Android zur Verfügung stehen, während sich iPhone-Besitzer noch ein paar Wochen gedulden müssen. Auf dem Desktop steht die Funktion anscheinend nicht bereit.

Anders sieht es bei Warenkörben aus. Unter Windows und macOS sehen Nutzer künftig eine neue Registerkarte mit der Bezeichnung „Ihre Warenkörbe“ („Your carts“), falls sie in einem Online-Shop einen Warenkorb zwar befüllt, aber die Bestellung noch nicht aufgegeben haben (Quelle: Google).

Auch ohne Google Chrome lässt sich beim Online-Shopping der eine oder andere Euro sparen:

Chrome-Browser auf dem Desktop mit Google Lens

Das Multitalent Google Lens ist bisher ist vor allem über die Kamera-App von Google bekannt, steht in der Android-Variante von Chrome aber ebenfalls über einen Schnellzugriff bereit. Google möchte Lens nun auch auf dem Desktop bereitstellen. Im Chrome-Browser kann Lens über das Kontextmenü aufgerufen werden und so unter anderem bei der Shopping-Recherche helfen.