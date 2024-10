„Gangs of New York“-Legende kehrt aus dem Ruhestand zurück – Filmfans sind überglücklich

Daniel Day-Lewis, seines Zeichens einer der größten Charakterdarsteller aller Zeiten, wird nach 7 Jahren Abstinenz wieder in einem neuen Projekt zu sehen sein. Filmfans feiern sein Comeback frenetisch.

Daniel Day-Lewis dreht wieder einen Film

Als Daniel Day-Lewis 2017 verkündete, der Schauspielerei den Rücken zu kehren, war die Bestürzung in der Filmwelt groß. Immerhin gilt Day-Lewis als einer der größten Charakterdarsteller aller Zeiten. Tatsächlich ist er der einzige Schauspieler, der jemals mit drei Oscars für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Nun endet sein vorzeitiger Ruhestand und Day-Lewis steht wieder vor der Kamera. Und zwar wird die Schauspiel-Legende die Hauptrolle im Regie-Debüt seines Sohnes Ronan Day-Lewis übernehmen. Der Film hört auf den Namen Anemone und handelt von der komplexen Beziehung zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern. Day-Lewis hat auch am Drehbuch mitgewirkt (Quelle: Variety).

Wann Anemone im Kino erscheint, ist allerdings noch unklar. Da die Dreharbeiten aber erst beginnen, sollten Filmfans mit Ende 2025 oder sogar 2026 rechnen.

Die Meldung seiner Rückkehr löste in den sozialen Medien einen wahren Sturm der Begeisterung aus. Viele User auf X (ehemals Twitter) preisen den Schauspieler als GOAT, also den Greatest of All Time (Quelle: DiscussingFilm).

Daniel Day-Lewis: Eine beispiellose Karriere

Daniel Day-Lewis Schauspielkarriere begann 1971 mit Sunday, Bloody Sunday. Heute kennen Filmfans den Darsteller aber vor allem für seine Rolle als skrupelloser Gang-Boss William „The Butcher“ Cutting in Scorseses Gangs of New York (2002) und seine herausragende Performance in There Will Be Blood (2007) von Regisseur Paul Thomas Anderson. Letzteres brachte dem Darsteller so ziemlich jeden Filmpreis ein – darunter auch seinen zweiten Oscar.

2017 erschien mit Der seidene Faden sein vorerst letzter Film. Für seine Darstellung in dem Drama wurde Daniel Day-Lewis zum sechsten Mal für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert.

Übrigens hat Regisseur Martin Scorsese bereits verlauten lassen, dass er mit dem Darsteller gerne noch ein weiteres Mal zusammenarbeiten würde:

„Vielleicht ist noch Zeit für einen weiteren (Film). Vielleicht! Er ist der Beste.“ (Quelle: Variety

