Nach Sonic-Erfolg: Sega verfilmt 37 Jahre altes Spiel, das kaum einer kennt

Videospiel-Adaptionen können durchaus erfolgreich sein, wie The Super Mario Bros. Movie, Five Nights at Freddy’s und Sonic the Hedgehog gezeigt haben. Jetzt schließt sich Sega mit Universal zusammen, um den Arcade-Klassiker Shinobi auf die Leinwand zu bringen – ein Spiel, der vielleicht an einigen von euch vorbeigegangen ist.

Hargrave + Shinobi = Action pur?

Regisseur und Stuntkoordinator Sam Hargrave, bekannt durch Blockbuster wie Marvels Avengers und Extraction, nimmt sich einen Videospiel-Klassiker vor: Gemeinsam mit Sega und Universal bringt er die Shinobi-Reihe auf die große Leinwand. Das 1987 als Arcade-Spiel gestartete Franchise dürfte mit Hargraves Action-Expertise spannende und packende Szenen garantieren (Quelle: Hollywood Reporter).

In Shinobi schlüpft der Spieler in die Rolle des Ninja Joe Musashi, der sich in über zehn Spielen gegen zahlreiche Gegner behauptet hat. Der letzte Titel, Shinobi 3D, erschien 2011 für den Nintendo 3DS. Bei den Game Awards im vergangenen Dezember wurde ein neuer Teil angekündigt, der wieder im klassischen 2D-Stil entwickelt werden soll – Details dazu sind bisher allerdings rar gesät.

Produktion von Shinobi: Wer steckt noch dahinter?

Das Drehbuch für Shinobi wird von Ken Kobayashi geschrieben, während die Produktion von Marc Platt und Adam Siegel sowie Dmitri M. Johnson übernommen wird. Sega selbst ist mit Produzent Toru Nakahara ebenfalls stark involviert, um die Verbindung zum Gaming-Original zu garantieren.

Ob die Shinobi-Verfilmung am Ende überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Hinter den bisher größten Erfolgen standen große Namen, doch die Shinobi-Reihe ist global eher eine Nischenmarke, trotz treuer Fanbase. Mit einem erfahrenen Team und der actiongeladenen Vorlage könnte die Adaption jedoch das Potenzial haben, frischen Ninja-Action-Schwung ins Kino zu bringen und neue Fans für sich zu gewinnen.

