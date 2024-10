Besser als Dexter? Fallout-Star wird zum Serienkiller

Fallout-Star Ella Purnell wird in der neuen Serie Sweetpea zur Killerin. Zum Release vergibt die Presse Traumwertungen. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Serie ansehen.

Neue Serie Sweetpea begeistert Kritiker

Es gibt neues Serienfutter für Fans von Dexter und anderen ambivalenten Hauptfiguren. In Sweetpea wird Schauspielerin Ella Purnell (Fallout) zur Mörderin, die ihr dunkles Geheimnis um jeden Preis schützen muss.

Anzeige

Bei der internationalen Presse kommt die neue Sky-Serie herausragend gut an. Aktuell bewerten 100 Prozent aller Kritiker Sweetpea positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Fairerweise muss man sagen, dass bisher nur sieben Rezensionen online sind – es bleibt also abzuwarten, ob die blutige Serie diesen Wert in den kommenden Wochen und Monaten halten kann. Einen User-Score gibt es indessen noch nicht, da die Serie erst am 10. Oktober gestartet ist.

Deutsche Serienfans müssen sich indessen gedulden. Noch hat Sweetpea keinen Releasetermin für hierzulande. Da die Serie aber von Sky produziert wurde, wird Sweetpea aller Voraussicht nach bei dem Streaming-Anbieter WOW erscheinen. Wer trotzdem jetzt schon mehr sehen will, kann sich ganz oben den offiziellen Trailer zur blutigen Serie anschauen.

Anzeige

Das müsst ihr über Sweetpea wissen

Sweetpea basiert auf dem gleichnamigen Roman von CJ Skuse. Obwohl das Buch im englischsprachigen Raum ein großer Erfolg war, gibt es keine deutsche Übersetzung. Interessierte Buchfans müssen also zum Original greifen.

Die Serie ist übrigens als Miniserie angelegt. Es bleibt also vermutlich bei nur einer Staffel, da die Geschichte im Anschluss abgeschlossen ist. Wobei das große Serien wie Shōgun auch nicht davon abgehalten hat, eine Fortsetzung zu bekommen. Von Sweetpea sind jedenfalls alle sechs Episoden bereits online. Die nahe Zukunft wird zeigen, wie erfolgreich die neue Killer-Serie wird.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.