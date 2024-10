100 % positiv: Diese Amazon-Prime-Serie dürft ihr nicht verpassen

The Legend Of Vox Machina - Staffel 3 Trailer Englisch

Die dritte Staffel von The Legend of Vox Machina ist auf Amazon Prime Video gestartet. Wer sich nach Fantasy sehnt und von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht enttäuscht war, sollte der Serie eine Chance geben.

Vox Machina ist zurück und begeistert Kritiker

Die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist durch und lässt Fantasy-Fans mit gemischten Gefühlen zurück. Der User-Score steht aktuell bei 58 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wesentlich besser kommt dafür die Fantasy-Serie The Legend of Vox Machina bei Kritikern und Fans an. Die dritte Staffel der beliebten Serie ist vor Kurzem auf Amazon Prime Video gestartet und fährt bereits Top-Wertungen ein. 100 Prozent aller Presse-Reviews sind positiv. Was inzwischen schon normal ist, denn auch die beiden vorherigen Staffeln können einen perfekten Score vorweisen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Dass es sich bei The Legend of Vox Machina um eine Animationsserie handelt, schreckt den einen oder anderen Zuschauer vielleicht zunächst ab – aber wer Geschichten über Drachen, Magie und Heldenmut liebt, der sollte der Serie unbedingt eine Chance geben. Wir haben euch für ein besseres Bild den offiziellen Trailer der dritten Season ganz oben eingebunden.

Die Heldentruppe Vox Machina könnte kaum ungewöhnlicher sein. (© Amazon)

Das müsst ihr über die Fantasy-Serie wissen

The Legend of Vox Machina basiert auf Dungeons & Dragons und handelt von einer siebenköpfigen Heldentruppe, die als Vox Machina böse Kreaturen und mächtige Drachen bekämpfen. Dabei setzt die Animationsserie auf einen Mix aus knalliger Action, derben Witzen und traurigen Schicksalen.

Um mit der Serie Spaß zu haben, ist es nicht notwendig, Dungeons & Dragons zu kennen. Es reicht schon, wenn ihr die bunte Gruppe aus Halbelfen, zwei Gnomen, einem Halbriesen und einem Revolverhelden sympathisch findet.

Die dritte Staffel von The Legend of Vox Machina läuft seit dem 03. Oktober auf Amazon Prime Video. Neue Folgen erscheinen immer als Dreierpack am Donnerstag.

