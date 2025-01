Samsung muss sich warm anziehen: Huawei will sich das Galaxy S25 Ultra vorknöpfen

Huawei möchte sich Samsung vorknöpfen. Das chinesische Unternehmen entwickelt ein neues High-End-Smartphone, das technisch und optisch neue Maßstäbe setzen soll. Huawei möchte insbesondere das Galaxy S25 Ultra von Samsung ins Visier nehmen und dem südkoreanischen Konkurrenten keine Chance lassen.

Huawei Pura 80 Ultra in Entwicklung

Das Huawei Pura 80 soll ein technologisches Kraftpaket werden. Das chinesische Unternehmen verlässt sich dabei nicht nur auf Komponenten anderer Hersteller, sondern insbesondere auf Eigenentwicklungen. Neben dem eigenen Kirin-Chip sollen auch eigene Kamerasensoren zum Einsatz kommen, um die Konkurrenz zu schlagen – vornehmlich das Galaxy S25 Ultra von Samsung.

Neben einem schnelleren Kirin-Chip mit besserer Kühlung und eigenen Kamerasensoren mit KI-Features soll Huawei insbesondere an der Software und dem Akku schrauben. Das chinesische Unternehmen setzt mittlerweile auf ein eigenes HarmonyOS Next ohne Android-Fundament und soll an praktischen KI-Features arbeiten.

Der Akku soll eine Kapazität von 6.000 mAh erreichen. Das wäre eine echte Ansage an die Konkurrenz. Samsung hat die Kapazität des Akkus im Galaxy S25 Ultra wieder nicht verändert. Es bleibt bei 5.000 mAh und einer Ladegeschwindigkeit von nur 45 Watt. Huawei soll diese Werte locker übertreffen (Quelle: HuaweiCentral).

Vier neue Huawei-Smartphones geplant

Huawei plant für das zweite Quartal 2025 dabei einen Paukenschlag. Die neue Pura-80-Serie soll in vier Varianten erscheinen. Es soll eine Standard-, Pro-, Pro+- und Ultra-Version geben. Damit geht der Hersteller noch einen Schritt weiter als Samsung, die ihr Galaxy S25 in drei Ausführungen anbieten. Erst etwas später will Samsung noch das Galaxy S25 Edge anbieten. Dagegen hat Huawei aktuell nichts entgegenzusetzen. Der Zweikampf geht also in eine spannende, neue Runde.

Wir haben uns die Kamera des Huawei Pura 70 Ultra angeschaut:

