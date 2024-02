Sora: Videos aus Text erstellen – wie funktioniert das?

Immer wieder tauchen neue KI-Dienste auf, mit denen die Allgemeinheit schnell mehr oder weniger komplexe Aufgaben erledigen kann. Die ChatGPT-Betreiber von OpenAI stellen mit Sora einen neuen Service mit, mit dem man Texteingaben in Videos umwandeln kann.

Nachdem man bereits unter anderem mit ChatGPT ausführliche Texte aus kleineren Befehlen und mit diversen anderen Diensten Bilder aus Texteingaben erstellen lassen konnte, gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, sich Bewegtbilder ohne großen Aufwand und vor allem ohne Schauspieler oder Kenntnisse in Animations-Tools anfertigen zu lassen. Bislang wurde Sora allerdings nur vorgestellt und ist noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar.

Video-Generator von OpenAI: Sora

Sora basiert auf den bekannten GPT-Modellen und Dall-E-3. Aktuell kann die KI Videos mit einer Länge von bis zu 1 Minute erstellen. Dabei lässt sich nicht nur der Inhalt durch entsprechende Befehle vorgeben, sondern auch die Perspektive, Kamerabewegungen und mehr. Bislang kann man sich im Angebot von Sora anschauen, was mit der KI-Technologie bereits möglich ist. Es gibt also noch keinen offiziellen Zugang und der Dienst befindet sich noch in der Entwicklung. In der Ankündigung bei X kann man ein Beispiel eines KI-generierten Videos ansehen:

Lediglich einem kleinen Kreis von Designern, Filmemachern, Visual-Artists und anderen Aktiven, die mit Videos im Alltag arbeiten, wurde ein Vorabzugang gewährt. Dadurch will man Erfahrungen zur Weiterentwicklungen der Video-KI sammeln. Wie bei anderen KI-Diensten wollen die Entwickler auch hier Sicherheitssysteme implementieren, die verhindern, dass Nutzer schadhafte Inhalte erstellen können.

Wie kann man Sora nutzen?

Der Dienst befindet sich noch in einer Entwicklungsphase und funktioniert noch nicht ganz zuverlässig. Eingaben können also missverstanden werden und nicht die gewünschten Ergebnisse liefern.

Wann Sora für weitere Nutzer zugänglich gemacht wird und unter welchen Bedingungen man die Text-zu-Video-KI nutzen kann, wurde nicht bekanntgegeben. In der Präsentation könnt ihr euch erste Werke von Sora ansehen (bei OpenAI ansehen), der OpenAI-CEO Sam Altman teilt bei X ebenfalls einige Videos, die von KI erstellt worden sind.

