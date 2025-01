iPhone-Nutzer müssen handeln: Apple gibt überraschend neues Update frei

Wer ein iPhone besitzt, sollte schon aus Sicherheitsgründen immer die aktuellste Systemversion installiert haben. Noch vor dem nächsten regulären Update von iOS 18 veröffentlicht Apple jetzt eine weitere kleinere Aktualisierung. Überspringen sollte man diese lieber nicht.

Apple veröffentlicht kurzfristig iOS 18.2.1 fürs iPhone

Im letzten Monat veröffentlichte Apple mit iOS 18.2 das bisher letzte iPhone-Update. Kurz danach wurden die Arbeiten an iOS 18.3 publik, und Entwickler konnten sich die erste Vorabversion bereits installieren. Doch bevor iOS 18.3 wahrscheinlich noch im Laufe des aktuellen Monats für die Öffentlichkeit freigegeben wird, erhält das iPhone mit iOS 18.2.1 ein weiteres, überraschendes Update.

Apple empfiehlt allen Benutzern die Installation der neuen Version mit der Build-Nummer 2A3798. Neue Features sucht man vergeblich, der Hersteller spricht allgemein von wichtigen Fehlerbehebungen, ohne diese näher zu beschreiben. Letztlich zielt iOS 18.2.1 auf die Systemstabilität und die allgemeine Performance ab.

Entsprechend sollte jeder iPhone-Nutzer handeln und sich die neue Version installieren. Das Update findet man wie üblich innerhalb der Einstellungen im Bereich „Allgemein“ unter dem Punkt „Softwareupdate“.

Wichtig für Nutzerinnen und Nutzer eines iPads: Auch diese erhalten ein neues Update auf iPadOS 18.2.1. Keine weiteren Aktualisierungen stehen hingegen für den Mac, die Apple Watch, Apple TV, die Apple Vision Pro und den HomePod an. Welche Probleme Apple auch immer mit iOS 18.2.1 und iPadOS 18.2.1 behebt, auf den anderen Geräten gibt es demnach keine akuten Schwierigkeiten.

Apples aktueller Update-Plan

Nach dem kurzfristigen Wartungsupdate auf iOS 18.2.1 steht, wie bereits erwähnt, das reguläre Service-Update auf iOS 18.3 an. Ein Feuerwerk an neuen Funktionen sollte man hiervon aber nicht erwarten. Erst mit iOS 18.4 stehen wieder zahlreiche Features an. Unter anderem soll Siri davon profitieren. Ein Release von iOS 18.4 wird jedoch erst im Frühjahr erwartet.

Seit September das aktuelle System fürs iPhone:

