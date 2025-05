EcoFlow Stream Ultra ist da: Neuer Balkonkraftwerk-Speicher umgeht clever 800-Watt-Limit

Intelligenter Energiesparmodus, automatische Lastverteilung und App-Steuerung – EcoFlow läutet mit seiner Stream-Serie eine neue Ära der Balkonkraftwerke ein. Die revolutionäre Technologie verspricht nicht nur höhere Effizienz, sondern macht auch Schluss mit der lästigen 800-Watt-Beschränkung herkömmlicher Systeme. Ab sofort können Haushalte ihre echte Energiewende selbst in die Hand nehmen und von attraktiven Rabatten profitieren. Der neue Speicher startet zum Angebotspreis.

EcoFlow Stream macht einiges anders

Update vom 15. Mai 2025: Ab sofort ist der neue EcoFlow-Speicher verfügbar. Ihr könnt Stream Ultra, Pro und den AC-Zusatzspeicher zum reduzierten Preis kaufen (bei EcoFlow anschauen). Wenn ihr euch beispielsweise für den Stream Ultra entscheidet, zahlt ihr statt 1.099 Euro nur 999 Euro und erhaltet das Smart Meter kostenlos dazu. Im Set mit Zusatzspeicher, Verbindungskabel und Smart Meter zahlt ihr statt fast 1.900 Euro nur 1.699 Euro (bei EcoFlow anschauen). Habt ihr noch gar kein Balkonkraftwerk, dann gibt es auch Sets mit Solarmodulen und Halterungen im Angebot. Hier könnt ihr also direkt durchstarten. Die Highlights des neuen EcoFlow-Speichers in der Übersicht. (© EcoFlow)

Originaler Artikel vom 15. April 2025:

Die neue Stream-Serie von EcoFlow räumt mit den klassischen Einschränkungen von Balkonkraftwerken auf. Dank des 2.300-Watt-Dual-Mode-Bypass-AC-Ausgangs lassen sich erstmals 99 Prozent aller Haushaltsgeräte mit Solarenergie betreiben. Das System koordiniert mehrere Batterien im Haushalt automatisch und ermöglicht so deutlich längere Laufzeiten für stromhungrige Geräte.

Ihr könnt vier Solarmodule mit bis zu 2.000 Watt anschließen. (© GIGA)

EcoFlow Stream Ultra kann dabei eine Solareingangsleistung von 2.000 Watt verarbeiten und bietet Anschlussmöglichkeiten für vier Solarmodule, die jeweils einen Solarladeregler besitzen, sodass jedes Solarmodul einzeln perfekt ausgeschöpft werden kann. Ein 1,92-kWh-Speicher ist direkt integriert, der bis zu 800 Watt ins Hausnetz abgeben kann – wie es die Regularien erlauben.

Diese zwei Steckdosen an jedem Speicher von EcoFlow machen den Unterschied. (© GIGA)

Das Highlight ist aber die KI-Steuerung in Verbindung mit weiteren Akku-Speichern, wie dem Stream AC Pro. Die könnt ihr überall im Haushalt platzieren, wo ihr Energie benötigt. So ein AC Pro hat ebenfalls eine Kapazität von 1,92 kWh und zwei Steckdosen zur Verfügung. Daran könnt ihr beispielsweise eine Waschmaschine anschließen. Die gesamte Energie, die die Waschmaschine benötigt, wird so aus dem Akku gezogen und ihr umgeht indirekt die 800-Watt-Begrenzung.

Das Herzstück der Innovation ist die KI-gestützte Steuerung. Sie prognostiziert Energieerzeugung und Verbrauch mit einer Genauigkeit von 94 Prozent, so das Herstellerversprechen. Die EcoFlow-App übernimmt das komplette Energiemanagement – von der optimalen Verteilung des Solarstroms bis zur automatischen Anpassung an das Nutzerverhalten. Lästige manuelle Eingriffe gehören damit der Vergangenheit an. Die externen Akkus werden dabei ganz einfach über die Steckdose mit der Energie aus der Solarerzeugung des Stream Ultra geladen. Im Verbund sind so bis zu 21 kWh möglich.

EcoFlow integriert auch externe Dienste wie Shelly, Tibber, Nord Pool und Epex Spot, sodass ihr nicht nur den Energieverbrauch in Echtzeit sehen, sondern auch über dynamische Stromtarife Energie günstig kaufen und speichern könnt. Neben verschiedenen Smart Metern werden auch smarte Steckdosen unterstützt.

Hinweis: In der Pressemitteilung steht, dass ihr für die KI-Funktionen ein Abo abschließen müsst. Wie hoch die Kosten sind und welchen Funktionsumfang ihr kostenlos nutzen könnt, wird nicht erwähnt. Zusätzliche Kosten sind bei Balkonkraftwerken aber nie gut, weil sich die Amortisation so nach hinten verschiebt.

Preis und Verfügbarkeit

Sieht aus wie ein kleiner Kühlschrank, ist aber das Herz des neuen Balkonkraftwerk-Speichersystems von EcoFlow. (© GIGA)

EcoFlow bietet seine neue Stream-Serie ab sofort zur Vorbestellung an. Die unverbindliche Preisempfehlung sieht wie folgt aus:

EcoFlow Stream Ultra: 1.099 Euro

EcoFlow Stream Pro: 999 Euro

EcoFlow Stream AC Pro: 799 Euro

Wie üblich gibt es eine starke Aktion für Vorbesteller. Bis zum 31. Mai 2025 erhaltet ihr den Stream Ultra für 999 Euro (bei EcoFlow anschauen).