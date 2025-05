Blütenstaub auf meinem Balkonkraftwerk: So viel weniger Leistung habe ich deswegen

Bei uns hat es schon seit sehr vielen Tagen nicht mehr geregnet. Gleichzeitig verteilt sich der Blütenstaub überall – besonders aber auf meinem Balkonkraftwerk. Das hat tatsächlich negative Auswirkungen auf die Leistung, wie ich in den letzten Tagen festgestellt habe. Einfach so putzen geht aber nicht. Ihr müsst ein Detail besonders beachten.

Balkonkraftwerk leidet unter Blütenstaub

Normalerweise sind Verschmutzungen auf Solarmodulen kein Problem. Die meisten Hersteller haben eine spezielle Beschichtung aufgetragen, die dafür sorgt, dass Verschmutzungen bei einem Regenschauer abgewaschen werden. Doch was ist, wenn es seit langer Zeit nicht geregnet hat? Das ist aktuell bei uns der Fall. Die Leistungseinbußen sind nicht zu unterschätzen.

Balkonkraftwerke arbeiten optimal, wenn sie sauber und direkt zur Sonne ausgerichtet sind. Das ist bei mir um kurz nach 12 Uhr der Fall. Die Sonnenstrahlen treffen direkt auf die zwei 400-Watt-Panels, und es gibt keine Verschattungen. In so einem Fall schafft mein Balkonkraftwerk ca. 720 Watt an Einspeisung. Aktuell sieht es anders aus. Bei strahlend blauem Himmel ohne Wolken erreiche ich maximal 636 Watt. Mehr war in den letzten Tagen nicht drin. Das ist ein Verlust von 12 Prozent.

Blütenstaub bedeckt mein ganzes Balkonkraftwerk. Die Schicht ist wirklich dick geworden. (© GIGA)

Der Grund für die deutlich schlechtere Leistung liegt auf der Hand. Die Solarmodule sind mit einer dicken Schicht von Blütenstaub bedeckt. Ich bin heute mit meinen Fingern über die Oberfläche gefahren, und da sieht man den Unterschied sehr deutlich. Ich hatte die Solarmodule in meinem Urlaub vor etwa zwei Wochen erst noch gereinigt. Innerhalb so kurzer Zeit und weil es zuletzt keinen Regen mehr gab, sind die Solarmodule wieder stark bedeckt und können nicht mehr optimal arbeiten.

Balkonkraftwerk richtig reinigen

Sollte es bis zum Wochenende nicht mehr regnen, werde ich mein Balkonkraftwerk wieder reinigen, um die Leistung zu steigern. Einfach so mit Leitungswasser solltet ihr das aber nicht machen. Empfohlen wird Regenwasser oder ihr kauft destilliertes Wasser. Nur so bilden sich keine Kalkreste auf der Oberfläche. Lidl verkauft bald ein passendes Zubehör zur Reinigung, das ich mir holen werde.