Brandneuer LG-Fernseher ab heute zum Schnäppchenpreis bei Lidl erhältlich

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid, dann solltet ihr am 22. Mai 2025 bei Lidl reinschauen. Der Discounter verkauft den LG 55UA75006LA der aktuellen 2025-Serie zum günstigen Preis. Wollt ihr nicht warten, dann könnt ihr im Onlineshop jetzt schon zuschlagen.

Lidl verkauft LG-Fernseher für 399 Euro

Ab dem 22. Mai bekommt ihr bei Lidl einen starken LG-Fernseher zum bezahlbaren Preis. Für nur 399 Euro könnt ihr den LG 55UA75006LA aus der 2025er-Serie in der Filiale kaufen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann könnt ihr jetzt schon im Onlineshop zuschlagen (bei Lidl anschauen). Dann kommen aber noch Versandkosten hinzu. So kommt ihr auf 429,90 Euro.

LG 4K-TV mit 55 Zoll

Vor- und Nachteile des LG-Fernsehers von Lidl

Ihr bekommt mit dem LG 55UA75006LA ein aktuelles Modell aus der 2025er-Serie.

Damit seid ihr technisch auf dem neuesten Stand, erhaltet laut Lidl vier Jahre Updates und könnt nicht nur klassisches TV schauen, sondern habt auch Zugriff auf alle Streaming-Dienste.

Mit 55 Zoll könnte der LG-Fernseher etwas zu klein für einige sein.

Das kann der LG-TV von Lidl

Die Ausstattung des LG-Fernsehers kann sich sehen lassen. (© Lidl-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Ihr bekommt einen 55-Zoll-Fernseher der neuesten Generation mit aktuellem Chip und einigen KI-Funktionen. Dazu die webOS-Oberfläche, mit der ihr so gut wie alles anstellen könnt. Nicht nur klassisches TV schauen oder Streaming-Dienste abrufen, sondern auch Cloud-Gaming direkt über den TV ohne Konsole.

Natürlich beherrscht der Fernseher alle Basis-Funktionen. Ihr erhaltet einen soliden Klang und eine HDR-Funktion für ein verbessertes Bild. An den drei HDMI-Anschlüssen könnt ihr externe Geräte wie Konsolen anschließen. Mehr kann man von einem Fernseher dieser Preisklasse nicht erwarten.

So finden wir die besten Schnäppchen

