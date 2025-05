Großer Windows-Laptop von HP zum kleinen Preis: Aldi mit verführerischem Angebot

Bei Aldi bekommt ihr aktuell im Onlineshop ein spannendes HP-Laptop zum günstigen Preis. Es besticht durch eine solide Ausstattung und kommt mit einem großen Bildschirm. Damit könnt ihr angenehm arbeiten und es trotzdem mitnehmen, wenn ihr es unterwegs braucht.

Aldi verkauft HP-Laptop für 399 Euro

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Laptop mit großem Display zum kleinen Preis seid, dann solltet ihr bei Aldi reinschauen. Im Onlineshop verkauft der Discounter das HP-Laptop 17-cp2537ng für nur 399 Euro zuzüglich Versandkosten (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Inklusive Versandkosten landet ihr bei nur 404,95 Euro.

Die Ausstattung des HP-Laptops kann sich durchaus sehen lassen. Ihr bekommt das große 17,3-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, einen AMD-Ryzen-3-Chip, 8 GB RAM und 512 GB internen Speicher. Damit lässt sich was anfangen und den Arbeitsspeicher könnt ihr zur Not noch aufrüsten. 8 GB RAM könnten für einige Anwendungen unter Windows 11 etwas zu wenig sein.

Der Vorteil eines so großen Laptops liegt darin, dass ihr eine fast vollwertige Tastatur mit Ziffernblock erhaltet und in Kombination mit dem großen Bildschirm anständig darauf arbeiten könnt. Mit 2,07 kg ist das große Laptop auch nicht zu schwer, sodass ihr es ohne Probleme mitnehmen könnt. Die Akkulaufzeit soll mit dem 41-Wh-Akku bei bis zu 7 Stunden liegen. Rechnet aber mit weniger. Der Akku ist schon recht klein für so ein großes Gerät. Dafür bleibt das Gewicht im Rahmen.

Für wen lohnt sich der Kauf dieses HP-Laptops?

Im Grunde genommen für alle, die einen großen und günstigen Laptop suchen, der genug Leistung für alltägliche Arbeiten bietet und dabei nicht zu schwer ist. Zocken könnt ihr höchstens Casual-Games. Videoschnitt oder Bildbearbeitung sind nur auf ganz niedrigem Level möglich. Gönnt euch passend dazu eine Laptop-Tasche, um das Gerät zu schützen (bei Amazon anschauen).

HP Laptop 43,94 cm (17,3") (17-cp2537ng) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.05.2025 16:11 Uhr

