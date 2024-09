Mit 1.000 Watt und neuem Anker-Speicher: Balkonkraftwerk bei Netto im Angebot

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Balkonkraftwerk seid, das viel Leistung besitzt und kaum überschüssige Energie verschwendet, dann solltet ihr bei Netto reinschauen. Dort wird nämlich ein 1.000-Watt-Balkonkraftwerk mit dem neuen Anker-Speicher günstiger verkauft.

Netto verkauft Balkonkraftwerk mit Speicher für 1.049 Euro

Balkonkraftwerke gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Hin und wieder schnüren Händler wie Netto aber wirklich spannende Bundles. In dem Fall handelt es sich um ein sehr leistungsstarkes 1.000-Watt-Balkonkraftwerk, dem der neue Anker-Speicher Solix Solarbank 2 Pro beigelegt ist. Dafür zahlt ihr aktuell nur 1.049 Euro (bei Netto anschauen). Da die Lieferung per Spedition stattfindet, kommt ihr am Ende mit Versandkosten auf 1.104,95 Euro. Der Speicher allein kostet aktuell 1.000 Euro. Der Preis ist also wirklich sehr gut.

Anzeige

1.000-Watt-Balkonkraftwerk von Solarway mit Anker-Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2024 18:41 Uhr

Das Besondere an diesem Set ist, dass ihr nicht nur zwei extrem starke 500-Watt-Solarmodule bekommt, sondern auch den neuesten Speicher. Dort ist der Wechselrichter direkt integriert. Im Test hat Anker-Speicher Solix Solarbank 2 Pro hervorragend abgeschnitten und ist für mich aktuell die erste Wahl. Optional könnt ihr auch Halterungen für den Balkon und Co. dazukaufen.

Anzeige

Der Anker-Speicher hat mehrere Vorteile. Ihr könnt direkt vier Solarmodule anschließen, die einzeln angesteuert werden. Damit könnt ihr später noch zwei Solarmodule anschließen und das volle Potenzial von den erlaubten 2.000 Watt ausnutzen. Außerdem lässt sich der Anker-Speicher ganz einfach erweitern. Die 1,6 kWh lassen sich um fünf Zusatzakkus auf bis zu 9,6 kWh aufstocken. Holt ihr euch dann noch den Anker Smart Meter (bei Anker anschauen), wird der Energieverbrauch in Echtzeit analysiert. Für den Winter ist zudem eine Heizung integriert.

Wenn ihr direkt die erlaubten 2.000 Watt ausnutzen wollt, dann gibt es das Set auch in größer:

2.000-Watt-Balkonkraftwerk von Solarway mit Anker-Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2024 19:02 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die direkt mit einem der besten Balkonkraftwerke starten und keine Kompromisse eingehen wollen. Der Anker-Speicher in Kombination mit den starken Solarmodulen ist der perfekte Einstieg in die Balkonkraftwerk-Welt. Damit macht ihr nichts falsch und habt in einigen Jahren euer Investment wieder raus. Habt ihr später mehr Speicherbedarf, dann könnt ihr einfach aufrüsten. Besser geht es aktuell nicht.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.