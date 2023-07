Ist Google Pay einmal eingerichtet, kann man mit dem Smartphone an zahlreichen Kassen bezahlen. Wie sieht es aus, wenn man ein paar neue Scheine für seinen Geldbeutel benötigt? Wie kann man mit Google Pay Geld abheben?

In Googles-Bezahldienst lässt sich eine Kreditkarte verknüpfen. Zahlungen werden dann darüber abgerechnet. Eine Abhebung ist jedoch nicht so einfach.

Google Pay: Geld abheben – so gehts

Theoretisch ist es möglich, mit einem Smartphone, auf dem Google Pay eingerichtet ist, Bargeld abzuheben. Dafür ist jedoch ein entsprechender, NFC-fähiger Geldautomat notwendig, der mit dem Smartphone kommunizieren kann. Ob der Geldautomat die Technologie unterstützt, erkennt man am NFC-Symbol auf dem Gerät. Aktuell sind solche Automaten in Deutschland noch nicht weit verbreitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit seinem „Google Wallet“ also an einem Geldautomaten Bargeld abheben kann, ist gering, viele Sparkassen bieten diesen Service aber schon an.

Damit man an einem Geldautomaten mit dem Handy etwas abheben kann, muss der Automat NFC-fähig sein (Bildquelle: Getty Images / IMAGO / Pond5)

Kann man mit Google Pay Geld im Supermarkt abheben?

Immer mehr Supermärkte bieten die Option, Geld direkt an der Kasse abzuheben, etwa Edeka-Märkte, dm oder Rossmann. Damit ist oft ein Mindesteinkaufswert verbunden. Meistens ist die Bargeldoption jedoch auf Girokarten beschränkt. Ist im Google-Pay-Konto eine Kreditkarte verknüpft, kann man damit an der Supermarktkasse also kein Bargeld abheben. Bevor ihr versucht, über euer Google-Pay-Konto an der Kasse Geld zu erhalten, sichert euch demnach beim Personal ab, ob das überhaupt funktioniert.

Habt ihr keine Girocard dabei, sondern nur euer Smartphone, bietet eure Bank möglicherweise einen Service, bei dem ihr per App Bargeld bekommt. Bei der Comdirect-Bank wird etwa die Option „Barzahlen“ angeboten. Damit kann man bei über 12.000 Partnern in Deutschland Bargeld über einen Barcode erhalten, den das Kassenpersonal einscannt. Unter den teilnehmenden Geschäften finden sich Filialen von Rewe, Budni, Penny und dm.

