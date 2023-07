„Aldi verschenkt E-Bike. Die Aktion gilt für 4 Tage. Holen Sie sich ein einzigartiges E-Bike“ - eine Werbeanzeige dieser Art kursiert derzeit in sozialen Medien, aber auch in „Google Discover“, dem News-Bereich auf dem Home-Screen von Android-Smartphones. Hier gibt es jedoch kein kostenloses E-Bike.

Ein E-Bike ist teuer, daher freut man sich über Angebote. Ein Geschenk von Aldi kommt dabei doch ideal. Ganz so einfach funktioniert das aber nicht.

Kostenlose E-Bikes von Aldi?

Anders als noch die Überschrift dieser Anzeige vermuten lässt, bekommt man hier nicht die Gelegenheit, ein Geschenk des Discounter-Riesen abzugreifen. Stattdessen wird man auf eine Gewinnspiel-Seite weitergeleitet. Hinter dieser Aktion steckt nicht Aldi, sondern ein Datensammler. Man sollte also der Verlockung widerstehen und die Seite einfach schließen. Trägt man seine persönlichen Daten ein, weiß man nicht genau, an wen sie weitergeleitet werden. Die Chance auf das Gratis-E-Bike dürfte jedoch verschwindend klein sein.

Fake-Gewinnspiele kursieren an vielen Stellen im Netz:

Im Fall des angeblichen Gratis-E-Bikes von Aldi landet man auf einer Anmeldeseite für Gewinnspiele bei einem Anbieter mit dem Namen „Toleadoo“. Immer wieder berichten Nutzer, dass sie nach einer Anmeldung plötzlich viele Spam-Anrufe und Angebote für Zeitungs-Abos oder Kreditkarten erhalten haben.

Diese Aktion ist ein Fake (Bildquelle: GIGA)

Auf dieser Seite wird ebenfalls davon berichtet, dass gesammelte Daten für Werbung per E-Mail, Telefon und SMS genutzt werden. Datensammler erstellen regelmäßig Anzeigen mit dem Namen von großen Unternehmen, um Nutzerinformationen abzugreifen. Die tatsächlichen Marken stecken hingegen nicht hinter solchen Aktionen. Diese Daten werden dann zum Beispiel verkauft oder man bekommt zu einem späteren Zeitpunkt einen Anruf, in der man über ein angebliches kostenpflichtiges Gewinnspiel-Abonnement informiert wird, zum Beispiel in diesen Fällen.

Aldi verschenkt keine E-Bikes oder Makita-Sets

Die Marke Aldi wird immer wieder von Datensammlern und unseriösen Anbietern verwendet (Quelle: Merkur.de). Oft wird man mit leeren Versprechungen zu einem Geschenk gelockt und dazu verleitet, sich bei einem Gewinnspiel anzumelden. Ob es dort abgesehen von den Datensammlern tatsächlich Gewinner gibt, ist nicht bekannt.

Auch hier gibt es nichts umsonst (Bildquelle: GIGA)

Sicher ist aber, dass Verantwortliche von Aldi (Nord und Süd) und Verbraucherschützer immer wieder davor warnen, bei Fake-Gewinnspielen teilzunehmen. Neben E-Bikes werden Nutzern aktuell zum Beispiel auch Werkzeug-Sets von Makita versprochen (Quelle: DPA Factchecking). Solche betrügerischen Angebote erkennt man oft schon durch die Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie an der umständlichen und unnatürlichen Sprache in den Beschreibungstexten.