Der E-Bike-Hersteller Cowboy wendet sich direkt an VanMoof-Kunden – und will ihnen helfen. Jetzt wurde eine App veröffentlicht, mit der VanMoff-Besitzer einen digitalen Schlüssel für ihr E-Bike generieren können. Sollte VanMoof ganz verschwinden, können die E-Bikes so weiter verwendet werden.

Cowboy: Digitale Hilfe für VanMoof-Fahrer

Der bekannte niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof steht am Abgrund. Erst wurde der Online-Verkauf ausgesetzt, jetzt flüchtet das Unternehmen in den Gläubigerschutz. In den Filialen lassen sich die E-Fahrräder auch schon nicht mehr kaufen. Bei Besitzern eines VanMoof-Bikes geht deswegen die Sorge um: Was passiert, wenn VanMoof ganz verschwindet?

Tatsächlich steht zumindest die Möglichkeit im Raum, dass E-Bikes von VanMoof im schlimmsten Fall zu ziemlich teurem Elektroschrott werden könnten. Genau das will Cowboy nach eigenen Angaben verhindern, ganz ohne Hintergedanken. Jetzt wurde eine App namens Bikey veröffentlicht, über die VanMoof-Fahrer einen digitalen Schlüssel für ihr E-Bike generieren können. Dieser soll nur auf dem eigenen Handy und nicht im Netz gespeichert werden. Ein Export auf andere Geräte ist auch vorgesehen.

Falls VanMoof seine digitalen Dienste einstellen sollte, kann ein solcher Code Gold wert sein. Über die App von Cowboy wird auch ein grundlegender Zugriff auf die Einstellungen der E-Bikes ermöglicht. Tracking findet laut Cowboy zu keiner Zeit statt (Quelle: Bikey App).

Zu Beginn steht die App nur für iOS zur Verfügung, eine Android-Variante befindet sich in Planung. Eine weitere Einschränkung betrifft die Modelle von VanMoof. Derzeit lassen sich nur für das S3 und X3 Schlüssel generieren. Die Räder A5 und S5 sollen bald hinzukommen.

Im Video: Das leistet das Cowboy 3.

Cowboy: E-Bikes sollen auf der Straße bleiben

Durch einen lokal gespeicherten Schlüssel würden VanMoof-Besitzer „wieder Ihren Seelenfrieden genießen“ können, wie es bei Cowboy heißt. Das Unternehmen glaube „fest daran, dass jedes einzelne Fahrrad es verdient, auf der Straße zu bleiben“.