Der E-Bike-Hersteller hat finanzielle Probleme und könnte in die Insolvenz gehen. Nutzer machen sich seitdem Sorgen darüber, dass die App für ihre E-Bikes unbrauchbar wird, wenn die Vanmoof-Server nicht mehr betrieben werden. Für den Notfall gibt es ein Tool, mit dem sich das Vanmoof-Bike retten lässt.

Auch wenn der Anbieter pleitegehen sollte, wird das Vanmoof-E-Bike nicht sofort unbrauchbar. Man kann also auch ohne App weiterhin damit fahren. Ohne App-Anbindung muss man aber auf viele Features verzichten. Dieses Problem kann man umgehen.

Vanmoof Encryption Key Exporter und Bikey: Bluetooth-Schlüssel exportieren

Um das E-Bike mit dem Smartphone und der App per Bluetooth zu verbinden, wird aus Sicherheitsgründen ein verschlüsselter Key eingesetzt, der Server-seitig bereitgestellt wird. Für den schlechten Fall, dass die Vanmoof-Server eines Tages abgeschaltet werden sollten, wird der „Vanmoof Encryption Key Exporter“ bereitgestellt. Damit sichert man den Bluetooth-Key. Das geht so:

Versierte Nutzer installieren das Tool über Docker. Eine Anleitung dafür wird bei Github bereitgestellt. Zum Download. Alternativ loggt man sich mit seinen Vanmoof-Zugangsdaten auf der Seite des Entwicklers ein. Achtung: Das Tool wird nicht direkt von Vanmoof bereitgestellt, sondern von einem unabhängigen Anbieter. Wer dem unbekannten Entwickler nicht traut und seine Vanmoof-Login-Daten nicht in fremde Hände geben möchte, sollte den oben beschriebenen, manuellen Weg zur Installation wählen. Zum Encryption Key Exporter Nach der Anmeldung im Tool folgt man den dort angegebenen Anweisungen. Dann erhält man den Verschlüsselungs-Code für sein Fahrrad. Diesen Code sollte man speichern und gut aufbewahren. Sollte Vanmoof seine Dienste irgendwann nicht mehr anbieten können, benötigt man den Code, um auf die E-Bike-Funktionen durch eine Drittanbieter-App zuzugreifen. Derzeit gibt es eine entsprechende App nicht.

iOS-Nutzer können alternativ auf die App Bikey zugreifen. Eine Android-Version befindet sich in Arbeit. Auch hierüber lässt sich der Schlüssel speichern und im Ernstfall einsetzen. Aktuell funktioniert die App aber nur mit S3/X3-Modellen. An einem Support für A5/S5 wird gearbeitet. Zu Bikey.

Vanmoof: Wie sieht es mit Garantie und Reparatur aus?

Auch wenn man seinen Key für den Bluetooth-Zugang zum Vanmoof-Bike speichern kann, bereitet die finanzielle Schieflage Besitzern weitere sorgen. Der Hersteller setzt in seinen Rädern keine Standard-Teile ein, sondern individuelle Komponenten. Im Falle einer Reparatur und erforderlicher Ersatzteile ist man also auf den Hersteller angewiesen. Zudem ist aktuell unklar, wann und ob Nutzer ihr E-Bike zurückerhalten, die ihr Gerät aktuell zur Reparatur an eine Vanmoof-Werkstatt übergeben haben (Quelle: Notebookcheck.com). Auch auf Garantieleistungen wird man im Fall einer Insolvenz vermutlich kaum noch zugreifen können.

