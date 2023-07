Wenn euch in der Theorieprüfung die Aufgabe mit der amtlichen Kennnummer 2.7.01-125 begegnet, solltet ihr genau wissen, wie eine Fracht auf einem Anhänger gesichert sein sollte. Es wird folgende Frage gestellt: „Was müssen Sie beim Beladen eines Anhängers beachten?“. Aus den folgenden Antwortmöglichkeiten ist mindestens eine richtig:

darf nach vorn höchstens 1 m über das Zugfahrzeug hinausragen

muss sicher verstaut werden

Richtig sind hier nur die erste und die dritte Option (in grün markiert). Warum die mittlere Antwort nicht richtig sein kann, lest ihr in den nächsten Abschnitten.