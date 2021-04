Ein dänischer Hersteller arbeitet an einem neuen Fahrradanhänger, über den Lasten kaum noch zu spüren sein sollen. Im Anhänger ist sogar Platz genug für zwei Kinder. Ein Schnäppchen wird der „Biomega Ein“ allerdings nicht.

„Biomega Ein“: Neuer E-Anhänger vorgestellt

Per Crowdfunding möchte der dänische Hersteller Biomega einen elektrischen Fahrradanhänger für ganz normale Fahrräder finanzieren. Der Anhänger erkennt dabei automatisch, ob das Fahrrad in Bewegung ist oder nicht. Insbesondere beim Anfahren soll es viel Unterstützung geben, heißt es in der Beschreibung.

E-Bike-Bestseller bei Amazon anschauen

Mit dabei ist ein Motor, der über eine Leistung von 250 Watt verfügt. Die Transportbox selbst besteht aus Kunststoff, während der Rest aus Aluminium gefertigt ist. Der Anhänger besitzt dabei nur ein einziges Rad. Mit einer Breite von 47 cm ist der Anhänger vergleichsweise schmal konzipiert. Zum Gewicht werden keine Angaben gemacht.

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku lässt sich entnehmen. Er soll eine Reichweite von bis zu 150 Kilometer ermöglichen, bevor er wieder an die Steckdose muss. Ein vollständiger Ladevorgang dauert fünf Stunden.

In dem Lastenanhänger sollen auch Kinder Platz nehmen können. Entsprechende Sitze vorausgesetzt können zwei Kinder gleichzeitig transportiert werden.

Mehr zum besonderen Anhänger gibt es hier im Video:

„Biomega Ein“: Lastenanhänger ab 745 Euro

Der neuartige Lastenanhänger wurde gerade erst bei Indiegogo als neues Projekt eingestellt. Bislang ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Man strebt bis Ende Mai ein Ziel von 25.000 Euro an. Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, der kann den Anhänger anschließend für 745 Euro erstehen. Als Lieferzeitpunkt wird derzeit Dezember 2021 angepeilt.

Neben der Standardausführung möchte Biomega noch eine Komfort-Variante anbieten. Hier werden Interessierte mit 875 Euro zur Kasse gebeten. Neben dem Lastenanhänger selbst gibt es hier noch einen Sitz sowie einen Überrollschutz.