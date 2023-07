Das niederländische E-Bike-Unternehmen kann seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Nach einem Verkaufsstopp hat VanMoof jetzt auch einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt. Zwei Verwalter sollen den Betrieb überwachen. Alle Möglichkeiten sollen jetzt geprüft werden, um das Aus noch abzuwenden.

VanMoof: E-Bike-Hersteller ist zahlungsunfähig

Erst vor wenigen Tagen hat der bekannte E-Bike-Hersteller VanMoof „vorübergehend“ den Verkauf über seinen Online-Shop „pausiert“. Jetzt steht fest, dass finanzielle Schwierigkeiten das Unternehmen überfordert haben. Beim Bezirksgericht Amsterdam wurde ein vorübergehendes Zahlungsmoratorium eingereicht, um den Konkurs von VanMoof noch abzuwenden (Quelle: The Verge).

Der Zahlungsaufschub soll dem Unternehmen mehr Zeit geben, um offene Rechnungen zu bezahlen. Nach niederländischem Recht wird ein solcher Aufschub für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten gewährt. Auch wurden VanMoof jetzt zwei Verwalter an die Seite gestellt, die die Abläufe überwachen sollen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung sollen sie mögliche Lösungswege aufzeigen. Ein Verkauf des Unternehmens wird dabei nicht explizit ausgeschlossen.

Mittlerweile lassen sich die E-Bikes auch in den Flagship-Stores des Unternehmens nicht mehr kaufen. Die Läden sind nach Angaben von VanMoof „vorübergehend“ geschlossen worden. Dienstleistungen und Reparaturen will VanMoof aber weiterhin anbieten. Bei ausstehenden Lieferungen will das Unternehmen seine Kunden „separat kontaktieren“.

Die E-Bikes von VanMoof haben ein markantes Design:

VanMoof S5 und VanMoof A5 vorgestellt

VanMoof: Verlust mit jedem E-Bike?

Berichten zufolge hat VanMoof mit jedem verkauften E-Bike Verluste eingefahren. Im Jahr 2021 soll ein Minus von 78 Millionen Euro in den Büchern gestanden haben, ein Jahr zuvor bereits 47 Millionen Euro (Quelle: Manager Magazin).

Ende 2022 stand das niederländische E-Bike-Unternehmen wohl schon kurz vor der Insolvenz und konnte Rechnungen teils nicht mehr begleichen. Erst ein Aufschub von Zulieferern und Geldspritzen von Investoren soll die Situation zwischenzeitlich entspannt haben.