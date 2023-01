E-Bikes liegen voll im Trend. Millionenfach gehen die elektrischen Räder über die Ladentheke. Umso überraschender, dass ausgerechnet VanMoof Ende 2022 vor dem Aus gestanden haben soll. Dabei wurden die Niederländer vor nicht allzu langer Zeit sogar mit Apple verglichen.

Teurer Sprit, weniger Parkfläche und ein höheres Umweltbewusstsein in Folge des Klimawandels: Dem E-Bike gehört die Zukunft – zumindest in der Stadt. Trotzdem verdient sich nicht jeder Pedelec-Hersteller eine goldene Nase. Manche haben auch mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Überraschenderweise gehörte wohl auch VanMoof dazu.

E-Bike-Hersteller VanMoof stand 2022 vor Zahlungsunfähigkeit

Gegen Ende 2022 soll es beim niederländische Fahrrad-Startup so düster ausgeschaut haben, dass sogar die Zahlungsunfähigkeit im Raum stand (Quelle: Electrek). Ohne weiteres Kapital, so der Jahresbericht von VanMoof, könne man das weitere Geschäft über das erste Quartal 2023 hinaus nicht garantieren. VanMoof habe sogar seine Zulieferer gebeten, die Rechnungsstellung nach hinten zu schieben, bis wieder frisches Geld verfügbar ist.

Genau das soll mittlerweile geschehen sein. Die ursprünglichen Investoren von VanMoof aus Großbritannien und China sollen Kapital nachgeschossen haben.

Woher die plötzlichen Finanzprobleme von VanMoof kamen, ist nicht bekannt. Die Kollegen von Electrek spekulieren über die große Belegschaft der Niederländer: Fast 900 Mitarbeiter soll sich VanMoof leisten. Hinzu kommt noch ein weites Netz an Ladengeschäften in Europa, den USA und Asien. Beides könnten enorme Kostenfresser sein.

VanMoof S5 und A5 im Video:

VanMoof S5 und VanMoof A5 vorgestellt

VanMoof V spült neues Geld in die Kassen

Bis auf weiteres scheint der Fortbestand von VanMoof aber gesichert zu sein. Nach dem VanMoof S5 und VanMoof A5, die im April 2022 vorgestellt wurden, steht in diesem Jahr außerdem der Launch des VanMoof V an. Das Rad soll Geschwindigkeiten von bis 50 km/h bieten und wird von VanMoof als Auto-Ersatz angesehen. Mit einem erwarteten Preis von knapp 3.500 Euro soll es deutlich teurer werden als die anderen E-Bikes des Unternehmens. Frisches Geld für VanMoof-Kassen also.