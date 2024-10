Lidl verkauft heute einen kleinen Fernseher für nur 99 Euro

Wenn ihr auf der Suche nach einem extrem günstigen Fernseher seid, den ihr beispielsweise im Gästezimmer, Kinderzimmer oder in der Küche nutzen wollt, dann solltet ihr am 30. Oktober 2024 bei Lidl reinschauen. Der Discounter verkauft einen Telefunken-TV für nur 99 Euro.

Lidl verkauft Fernseher für 99 Euro

Nicht jeder braucht einen TV mit riesigem Bildschirm, einem OLED-Display und Smart-TV-Funktionen. Wenn ihr einfach nur einen billigen Fernseher haben wollt, dann solltet ihr am 30. Oktober bei Lidl reinschauen. In den Filialen wird der Telefunken D32H750J1 für schlappe 99 Euro verkauft. Wollt ihr direkt zuschlagen, dann könnt ihr das im Onlineshop machen. Dort kostet der Fernseher ebenfalls 99 Euro und es fallen keine Versandkosten an (bei Lidl anschauen).

Telefunken 32-Zoll-Fernseher (D32H750J1) Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 30.10.2024 06:55 Uhr

Für die knapp 100 Euro erhaltet ihr einen kleinen 32-Zoll-Fernseher mit HD-Auflösung und Triple-Tuner. Ihr könnt damit also klassisches TV per Kabel, Satellit und Antenne empfangen. Zusätzlich könnt ihr über die zwei HDMI-Anschlüsse auch externe Geräte wie Konsolen oder Smart-TV-Sticks anschließen, beispielsweise einen Fire-TV-Stick (bei Amazon anschauen).

Den braucht ihr auch, wenn ihr Streaming-Dienste nutzen wollt. Es handelt sich nämlich um einen Non-Smart-TV. Also einen ganz simplen Fernseher, der keine Smart-TV-Funktionen unterstützt. Ihr kommt damit also nicht ins Internet und könnt Netflix und andere Streaming-Dienste nicht einfach so nutzen. Bei einem Preis von 100 Euro ist das aber auch nicht zu erwarten.

Alternative mit Smart-TV-Funktion

Wollt ihr hingegen Streaming-Dienste direkt auf dem Fernseher nutzen und keinen zusätzlichen Fire-TV-Stick kaufen, dann solltet ihr euch die Alternative bei Amazon anschauen. Der Dyon-TV bietet alles was der Telefunken-TV kann, nur mit Smart-TV-Funktionen. Kostet mit 150 Euro aber auch spürbar mehr (bei Amazon anschauen).

Dyon 32-Zoll-Smart-TV Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2024 05:25 Uhr

