Lidl verkauft Spannungswandler günstiger, der jedes Auto aufwertet

Die Ansprüche von Beifahrern und Kindern werden im Auto immer größer. Nichts ist schlimmer, als wenn das Smartphone oder Tablet den Geist aufgibt, weil der Akku leer ist. Viele Autos besitzen bereits USB-Ports und Steckdosen. Hat euer Auto das nicht, könnt ihr günstig aufrüsten.

Lidl verkauft Spannungswandler für 22,99 Euro

Moderne Autos sind bereits oft mit USB-Anschlüssen ausgestattet, sodass ihr euer Handy oder Tablet aufladen könnt. Selten gibt es auch Steckdosen an Bord, mit denen ihr ein Laptop betreiben könnt. Habt ihr nichts von beidem oder zu wenige Anschlüsse, dann könnte ein Spannungswandler euer Retter sein. Diesen schließt ihr an euren Zigarettenanzünder an und bekommt viel mehr Energie aus dem Auto. Aktuell wird bei Lidl ein Modell von Ultimate Speed für 22,99 Euro verkauft (bei Lidl anschauen). Es kommen noch Versandkosten dazu, sodass ihr bei 28,94 Euro landet.

Ultimate Speed Spannungswandler mit 300 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 12:37 Uhr

Der Spannungswandler von Lidl gibt eine Leistung von maximal 300 Watt aus. Damit könnt ihr also Handys, Tablets, Laptops, Kühltruhen und vieles mehr mit Energie versorgen. Zum Anschluss der Geräte habt ihr eine normale Steckdose, einen USB-A-Port und einen USB-C-Port zur Verfügung. Damit dürften alle Mitfahrer mit Energie versorgt sein.

Lohnt sich der Kauf eines solchen Spannungswandlers?

Es kommt immer auf das Auto an. Mein altes Auto hatte nur einen USB-Anschluss, der von der kabellosen Ladestation für das Handy dauerhaft belegt wurde. Heute habe ich zwei USB-Anschlüsse, doch der andere wird nun von der Dashcam belegt. Für mich ist so ein Spannungswandler also sehr praktisch, besonders durch die normale Steckdose. Viele E-Autos bieten aber mittlerweile auch eine Steckdose an. Für unter 30 Euro ist das in jedem Fall ein guter Deal.

Eine sehr ähnliche Alternative von Amazon kostet etwas mehr:

Bgfox-Spannungswandler mit 300 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 12:44 Uhr

