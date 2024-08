58 Prozent günstiger: Lidl verkauft hochwertigen Kaffeevollautomaten von Bosch

Morgens im Halbschlaf den perfekten Cappuccino zaubern? Mit einem Kaffeevollautomaten klappt das auf Knopfdruck. Bei Lidl gibt es aktuell einen Kaffeevollautomaten von Markenhersteller Bosch zum Schnäppchenpreis von nur 299 Euro – satte 58 Prozent günstiger als sonst.

Lidl verkauft Kaffeevollautomat von Bosch zum Bestpreis

Was gibt es Schöneres, als mit einem leckerem Cappuccino oder Latte Macchiato in den Tag zu starten? Wer nicht selbst Hand anlegen will, greift zu einem Kaffeevollautomaten und lässt sich die Kaffeekreationen auf Knopfdruck zaubern. Normalerweise sind solche Kaffee-Alleskönner richtig teuer – vor allem, wenn sie von Markenherstellern kommen.



Umso bemerkenswerter ist das aktuelle Angebot von Lidl: Für 299 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) verkauft der Discounter den VeroCup TIE20109 von Bosch. Das ist der aktuelle Bestpreis.

Kaffeevollautomat von Bosch Benutzerfreundliches Display. Für Cappuccino, Milchkaffee und Co. Mit Keramikmahlwerk. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.08.2024 15:59 Uhr

Der Bosch-Kaffeevollautomat macht die morgendliche Kaffeeroutine zum Kinderspiel. Dank des benutzerfreundlichen Displays und der OneTouch-Funktion lässt sich jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zubereiten – ob kräftiger Espresso zum Wachwerden oder cremiger Cappuccino zum Genießen.



Besonders praktisch ist das raffinierte Milchsystem. Für einen perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato muss lediglich Milch in die Tasse gegeben werden. Der Rest geschieht auf Knopfdruck, was Zeit spart und Fehlbedienungen minimiert. Das integrierte Keramik-Mahlwerk sorgt zudem für eine optimale Aromaentfaltung bei jedem Brühvorgang.



Mit 1,4 Litern Fassungsvermögen des Wassertanks ist der VeroCup TIE20109 gut für mehrere Tassen gerüstet und die kompakten Maße von 42 x 24,7 x 37,8 cm machen ihn zum idealen Begleiter auch in kleineren Küchen.

Für wen lohnt sich der Bosch-Kaffeevollautomat bei Lidl?

Der Bosch VeroCup TIE20109 ist für alle, die morgens schnell und unkompliziert verschiedene Kaffeespezialitäten genießen möchten. Mit seiner intuitiven Bedienung und dem cleveren Milchsystem erleichtert er den Start in den Tag.



Für Familien oder WGs mit vielen Kaffee-Liebhabern könnte der 1,4-Liter-Wassertank aber etwas klein sein und zu häufigerem Nachfüllen führen. Unterm Strich ist der Bosch-Kaffeevollautomat aber eine lohnenswerte Investitionen für alle, die Wert auf guten Kaffee ohne viel Aufwand legen.

