Teurer als ein iPhone: Apple überrascht mit Buchvorstellung

Mit einem weiteren neuen Apple-Produkt hätten wir in diesem Jahr nicht mehr unbedingt gerechnet. Doch jetzt überrascht der iPhone-Hersteller ausgerechnet mit einem sauteuren Buch für Liebhaber und Sammler. Ab sofort kann dieses vorbestellt werden. Doch warum solltet ihr für ein Apple-Buch mehr ausgeben als für ein iPhone?

Teurer als ein günstiges iPhone: Apple-Buch für 450 Euro!

Kaum zu glauben, aber das Buch „Apple Music: 100 Best Albums“ kostet tatsächlich 450 US-Dollar beziehungsweise 450 Euro. Apple bringt es zusammen mit der Luxusfirma Assouline auf den Markt. Bestellungen werden schon entgegengenommen, ausgeliefert werden soll das gute Stück ab dem 25. November (bei Assouline ansehen).

Anzeige

450 Euro! Ein wahnsinnig hoher Preis, denn wer sich im Handel umschaut, der bekommt bereits für weit unter 400 Euro ein neues iPhone SE (bei eBay ansehen). Was also macht „Apple Music: 100 Best Albums“ so besonders? Das Hardcover-Buch ist beispielsweise limitiert auf nur 1.500 Exemplare, jedes davon mit einer handgedruckten Nummer. Es steckt in einem hochwertigen, durchsichtigen Acrylschuber und besteht aus „goldgeränderten Seiten“. Versandkosten müssen übrigens nicht bezahlt werden, da sie bei Bestellungen von über 200 US-Dollar bereits inkludiert sind.

Anzeige

Das Buch umfasst 208 Seiten. Darauf gedruckt sind unter anderem ein Vorwort von Apple-Music-1-Radiomoderator Zane Lowe, gefolgt von Albumcovern und Details zu jedem der Alben in der Apple-Music-Liste der 100 besten Platten aller Zeiten.

Wertanlage aus Papier

Schickes Teil, aber mal ernsthaft: Warum sollte jemand so viel Geld für ein einziges Buch ausgeben? Der eine oder andere Käufer schielt vielleicht auf einen kleinen Profit. Wir erinnern uns: Vor acht Jahren verkaufte Apple schon einmal ein Buch. „Designed by Apple in California“ avancierte kurze Zeit nach dem Verkaufsstopp drei Jahre später auf eBay zu einem teuren Sammlerstück. Der Neupreis von mindestens 200 US-Dollar stellte sich also als gute Investition heraus. Heutzutage muss man dafür nämlich ein Mehrfaches bezahlen, vorausgesetzt, man findet jemanden, der das Buch überhaupt verkaufen möchte (bei eBay ansehen).

Anzeige

Insofern könnten die 450 Euro für das jüngste Apple-Buch am Ende eine kluge Investition sein. Eine Garantie darauf gibt es natürlich nicht.

Nicht das erste teure Apple-Buch:

Buch: Designed by Apple in California

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.