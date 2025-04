Im TV verpasst? Wo ihr den Film, für den „The Rock“ achtmal bewusstlos wurde, streamen könnt

Dwayne Johnson zählt zu den bekanntesten Schauspielern unserer Zeit. In welchem Film er ganze achtmal das Bewusstsein verlor, verraten wir euch hier.

„Hercules“-Dreharbeiten nicht ohne Folgen

Während der Produktion des Films „Hercules“ forderte Dwayne Johnson seinen Körper bis an die äußersten Grenzen heraus, um seine Darstellung so glaubwürdig wie möglich zu gestalten. Für eine Szene, in der Hercules gefesselt am Boden liegt, bestand er darauf, dass echte Ketten verwendet werden, um der Situation noch mehr Authentizität zu verleihen.

Trotz des zusätzlichen Gewichts kämpfte er energisch darum, sich zu befreien – was Konsequenzen nach sich zog. Wie das Far Out-Magazin berichtet, verlor er achtmal das Bewusstsein. Seine bedingungslose Hingabe zeigt, wie entschlossen er war, die Figur des legendären Helden mit maximaler Überzeugungskraft darzustellen.

Der Film lief am Dienstag, dem 15. April 2025, um 20:15 Uhr auf Nitro. Hattet ihr an dem Abend keine Zeit, könnt ihr euch von Dwayne Johnsons Hingabe über Amazon Prime im MGM+-Channel-Abo ein Bild machen.

Einen Einblick in den „Hercules“-Film geben euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video:

Hercules – Trailer Deutsch

Das erwartet euch in „Hercules“

Der Film schildert die Abenteuer des legendären Helden, der nach dem Bestehen der berühmten zwölf Prüfungen zum Söldner wurde. Hercules (Dwayne Johnson) trägt die Last einer düsteren Vergangenheit, in der er als Halbgott sowohl von Sterblichen als auch von Göttern gefürchtet wurde.

An seiner Seite ist eine kleine Gruppe treuer Gefährten. Gemeinsam durchstreifen sie das antike Griechenland und bieten ihre Fähigkeiten all jenen an, die bereit sind, dafür zu zahlen. Doch als ein verzweifelter König Hercules um Unterstützung bittet, um sein Reich vor einer übermächtigen Gefahr zu bewahren, wird er mit einer neuen, unerwarteten Aufgabe konfrontiert.

Deshalb ist der Film sehenswert

„Hercules“ ist ein spannungsgeladener Film, der ihr mit seiner Mischung aus Mythologie und epischen Schlachten überzeugt. Dwayne Johnson beeindruckt in der Rolle des starken und charismatischen Helden, der nicht nur durch seine körperliche Kraft, sondern auch durch seine emotionale Vielschichtigkeit überzeugt.

Besonders hervorzuheben sind die Kampfsequenzen und visuellen Effekte, die das antike Griechenland auf beeindruckende Weise zum Leben erwecken. Aber auch an Action und Humor mangelt es dem Film nicht. Zudem sehen wir Hercules von seiner menschlicheren Seite. Für Spannung und Lebendigkeit der Handlung sorgen die Nebenfiguren.

Wer historische Abenteuer und heldenhafte Geschichten schätzt, wird „Hercules“ als fesselnde und unterhaltsame Interpretation der klassischen Sage erleben, die gekonnt moderne Akzente setzt. Übrigens basiert diese Adaption der Hercules-Geschichte auf den Comics von Steve Moore (auf Amazon ansehen).

