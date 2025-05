Netflix zeigt blutigen Film, den jeder Fan von Assassin’s Creed: Valhalla kennen muss

Am 07. Mai nimmt Netflix den blutigen Wikinger-Film The Northman ins Programm auf. Wer Assassin’s Creed: Valhalla mag oder generell die raue Welt der legendären Nordmänner liebt, darf diesen amtosphärischen Neuzugang nicht verpassen. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Netflix krallt sich Wikinger-Film The Northman

Bei Netflix wird es in der kommenden Woche blutig. Der Streamingdienst nimmt am 07. Mai den brutalen Wikinger-Film The Northman ins Programm auf. Für Fans von Assassin’s Creed: Valhalla (Test) oder Serien wie Vikings ist das bildgewaltige Spektakel ein klares Muss.

Anzeige

In dem Film dürstet ein Kriegerprinz (Alexander Skarsgård) nach blutiger Rache. Was dann folgt, sind einprägsame Bilder, brutale Kämpfe und eine raue Atmosphäre, die jeden Wikinger-Fan begeistern wird. Insbesondere, wenn ihr in der Vergangenheit viel Freude mit Assassin’s Creed: Valhalla hattet und euch mehr als einmal gedacht habt: „Mensch, ein Film dazu wäre super!“

Anzeige

Das müsst ihr über The Northman wissen

The Northman wurde von Regisseur Robert Eggers inszeniert, der erst vor Kurzem mit der schaurig-schönen Neuverfilmung Nosferatu die Filmwelt im Sturm erobert hat. Der Mann hat einfach ein Händchen für atmosphärische Filme der Extraklasse.

Das spiegelt sich auch auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes wider, wo der blutige Streifen 90 Prozent aller Kritiker von sich überzeugen konnte. So schreibt IndieWire zum Beispiel:

In einer Film-Ära, die von Kompromissen geprägt ist, reitet The Northman mit der Wut einer Walküre in die Kinos – es ist das seltene Studio-Epos, das eher sterben würde, als sich den modernen Vorgaben zu unterwerfen, wie es erzählt werden sollte.

Anzeige

Übrigens: Falls ihr Amazon-Prime-Kunden seid, dann könnt ihr The Northman noch bis zum 07. Mai kostenlos über Amazon Prime Video schauen. Im Anschluss wechselt der Streifen rüber zu Netflix.