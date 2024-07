Telekom-Netz zum Schnäppchenpreis: Congstar bringt neue Tarife mit riesigem Datenvolumen

Congstar bietet derzeit tolle Tarifschnäppchen im Netz der Telekom an. So bekommt ihr zum Beispiel für 22 Euro im Monat satte 30 GB LTE-Datenvolumen inklusive Allnet- und SMS-Flat. Zusätzlich gibt es 5 GB Datenvolumen im Jahr dazu. Außerdem spart ihr euch gerade den Anschlusspreis. Alle Details findet ihr hier.

Congstar: Telekom-Handytarife zum Tiefstpreis

Bei Congstar bekommt ihr ab sofort deutlich mehr Datenvolumen fürs Geld. So wurde etwa der „Allnet Flat M“ von 20 GB auf 30 GB aufgestockt (Angebot bei Congstar ansehen). Die Erhöhung gilt dauerhaft und hinzukommt ein ganz besonderer Clou: Neben einer Allnet- und SMS-Flat bekommt ihr nach 12 Monaten jedes Jahr 5 GB zusätzliches Datenvolumen kostenlos dazu. Der Anschlusspreis in Höhe von 15 Euro bei 24 Monaten Vertragslaufzeit oder 35 Euro bei monatlich kündbaren Verträgen entfällt bis zum 08.07.2024. Weitere interessante Features: VoLTE, WLAN Call und eSIM sind möglich. Alle zwischen 18 und 27 Jahren erhalten zudem mit dem Gutscheincode YOUNG doppeltes Datenvolumen bei den Allnet-Flat-Tarifen.

Alle wichtigen Details der Tarife im Überblick:

Allnet Flat S ab 12,00 € Allnet Flat S Extra ab 17,00 € Allnet Flat M ab 22,00 € Allnet Flat L ab 27,00 € Section 1 Datenvolumen 5 GB 10 GB 30 GB 50 GB Preis pro Monat 12 Euro 17 Euro 22 Euro 27 Euro Geschwindigkeit max. 25 Mbit/s max. 25 Mbit/s max. 50 Mbit/s max. 50 Mbit/s Telefonie & SMS Flat Flat Flat Flat EU-Roaming inklusive inklusive inklusive inklusive Steigerung des Datenvolumens Jedes Jahr 1 GB mehr Jedes Jahr 1 GB mehr Jedes Jahr 5 GB mehr Jedes Jahr 5 GB mehr Weitere Vorteile VoLTE, WLAN Call & eSIM VoLTE, WLAN Call & eSIM VoLTE, WLAN Call & eSIM VoLTE, WLAN Call & eSIM Bonus für Rufnummernmitnahme 10 Euro 10 Euro 10 Euro 10 Euro Verfügbar bei Congstar 12,00 € Congstar 17,00 € Congstar 22,00 € Congstar 27,00 €

Prepaid-Tarife: Mehr Flexibilität bei Prepaid Optionspaketen

Neben den Laufzeitverträgen bekommt ihr bei Congstar auch Prepaid-Tarife. Dabei profitiert ihr von einer hohen Flexibilität: Es gibt keine Vertragsbindung und ihr könnt monatlich kündigen. Die Zahlung kann entweder im Voraus geleistet oder automatisch abgewickelt werden. Zudem habt ihr die Freiheit, den Tarif jederzeit zu wechseln.

Ab sofort bietet euch Congstar dabei mit „Prepaid wie ich will“ noch mehr Flexibilität zu attraktiven Konditionen. So habt ihr im Bereich Telefonie und SMS die Wahl: Entweder ihr entscheidet euch für eine Einzelabrechnung zu 0,09 Euro je Minute/SMS oder greift zur Allnet- und SMS-Flat für 3 Euro alle vier Wochen. Zusätzlich könnt ihr aus fünf verschiedenen Datenoptionen mit bis zu 15 GB Datenvolumen (anstatt der vorherigen 5 GB) auswählen. So könnt ihr euren Prepaid-Tarif jederzeit und flexibel für 4 Wochen wie folgt aufrüsten:

1 GB Datenvolumen für 2 Euro

3 GB Datenvolumen für 4 Euro

6 GB Datenvolumen für 7 Euro

10 GB Datenvolumen für 12 Euro

15 GB Datenvolumen für 17 Euro

Für wen lohnen sich die Congstar-Tarife im Telekom-Netz?

Bei den Congstar-Angeboten handelt es sich um reine LTE-Tarife, die allerdings mit VoLTE, WLAN Call und eSIM sehr gut ausgestattet sind. Die Aktion lohnt sich für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und einen günstigen Tarif dazu suchen. Durch das jährlich ansteigende Datenvolumen seid ihr hier auf der sicheren Seite, wenn zukünftig beispielsweise mehr 4K-Streaming über das Handynetz hinzukommt. Auch wenn ihr Wert auf das im ländlichen Raum sehr gut ausgebaute Telekom-Netz legt, lohnt sich das Angebot. Tarife im Telekom-Netz bei der Telekom direkt bieten meist höhere Geschwindigkeiten und 5G, sind allerdings um ein Vielfaches teurer.

Weitere günstige Handytarife im Telekom-Netz findet ihr in der folgenden Übersicht:

